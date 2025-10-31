Video: निकल इस घर से! बच्ची ने ढलान से छोड़ा बच्चे का वॉकर, नीचे जा गिरा मासूम, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: घर के बाहर खेलते समय एक छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छोटी बच्ची मासूम बच्चे को वॉकर में बैठाकर टहला रही होती है. कुछ सेकंड की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान पर बन आती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

वॉकर ढलान पर तेजी से फिसला

वीडियो में दिखाई देता है कि बच्ची मासूम बच्चे को वॉकर में लेकर आगे-पीछे घुमा रही है. तभी वह अचानक सड़क की ओर जाने वाले ढलान पर पहुंचती है. कुछ पल के लिए वह वॉकर को रोकती है, लेकिन फिर हाथ हटा देती है. हाथ हटाते ही वॉकर ढलान पर तेजी से फिसलने लगता है और सीधा सड़क की ओर बढ़ जाता है. वीडियो घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है.

पास ही बैठी मां यह नज़ारा देखती है और घबराकर दौड़ती है, जिससे बच्चे को सुरक्षित पकड़ सके, लेकिन वॉकर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि महिला उसे पकड़ नहीं पाती और वॉकर तेजी से सड़क पर गिर पड़ता है. बच्चा भी जमीन पर गिरकर रोने लगता है. महिला तुरंत उसे उठाकर गोद में लेती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है. वह बच्चे को ध्यान से देखती है कि कहीं उसे गंभीर चोट तो नहीं लगी.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

यह वीडियो देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि बच्चों को खेलते समय कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर ऐसे स्थान पर जहां ढलान हो या सड़क पास हो. वहीं कुछ ने लिखा कि मां को सतर्क रहना चाहिए था और बच्ची पर नजर रखनी चाहिए थी.