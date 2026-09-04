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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

एक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फ्लाईओवर की छत पर जान जोखिम में डालकर तपस्या करता दिखा एक शख्स, लोगों ने कहा 80 रूपए का पव्वा लगाकर अब बाबा बनकर तपस्या करने लगा है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 03:00 PM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे व्यक्तियों की वीडियो देखी होगी, जो शराब पी कर उल्टी-सीधी हरकत करते हुए दिखाई देते हैं. कई लोग तो शराब पी कर आपस में ही लड़ने लगते हैं, वहीं कई लोग अजब-गजब हरकत करने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

वीडियो में एक व्यक्ति शराब पीकर फ्लाईओवर की छत पर चढ़ गया. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह छत पर कुछ और नहीं बल्कि साधु बाबा जैसे साधना करते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही है जो बोल रहा है “कोई दारू पी कर चढ़ गया और अपने आप को तपस्वी मान रहा है”.

80 रूपए का पव्वा लगाकर तपस्वी बन गया शख्स!

बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों से लड़कर, 80 रूपए का पव्वा लगाने के बाद फ्लाईओवर की छत पर चढ़ गया है और वहां साधना कर रहा है. ऐसा करके वह न केवल खुद की जान बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है. सोचने वाली बात तो यह भी है कि वह फ्लाईओवर की छत पर चढ़ तो गया है लेकिन अब वह उतरेगा कैसे. क्योंकि नशे में तो वह व्यक्ति चढ़ गया है लेकिन होश में आने के बाद उसके लिए वहां से उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. होश में रहना वाला व्यक्ति ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता.

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यूजर्स कर रहे चिंता

वीडियो पर लोगों ने कई प्रकार के कमेंट्स किए हैं. कई लोग कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं. वहीं कई लोग उस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि ऐसे लोगों को तो पीटना चाहिए. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि पता नहीं लोग शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें क्यों करने लगते हैं. वहीं अन्य यूजर्स ने भी इसी प्रकार व्यक्ति को शराबी और बेवड़ा बोलकर कमेंट किया. डर की बात यह है कि फ्लाईओवर पर काफी गाड़ियों को आना-जाना है, ऐसे में यह बेहद खतरनाक हो सकता है. इस शराबी व्यक्ति की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 03:00 PM (IST)
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