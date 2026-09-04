एक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे व्यक्तियों की वीडियो देखी होगी, जो शराब पी कर उल्टी-सीधी हरकत करते हुए दिखाई देते हैं. कई लोग तो शराब पी कर आपस में ही लड़ने लगते हैं, वहीं कई लोग अजब-गजब हरकत करने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

वीडियो में एक व्यक्ति शराब पीकर फ्लाईओवर की छत पर चढ़ गया. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह छत पर कुछ और नहीं बल्कि साधु बाबा जैसे साधना करते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही है जो बोल रहा है “कोई दारू पी कर चढ़ गया और अपने आप को तपस्वी मान रहा है”.

80 रूपए का पव्वा लगाकर तपस्वी बन गया शख्स!

बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों से लड़कर, 80 रूपए का पव्वा लगाने के बाद फ्लाईओवर की छत पर चढ़ गया है और वहां साधना कर रहा है. ऐसा करके वह न केवल खुद की जान बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है. सोचने वाली बात तो यह भी है कि वह फ्लाईओवर की छत पर चढ़ तो गया है लेकिन अब वह उतरेगा कैसे. क्योंकि नशे में तो वह व्यक्ति चढ़ गया है लेकिन होश में आने के बाद उसके लिए वहां से उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा. होश में रहना वाला व्यक्ति ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता.

इस आदमी लोगों घर में पत्नी और बच्चों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना।



और ₹80 का एक दारू का पव्वा मारकर रोड के ऊपर बने फ्लाईओवर की छत पर चढ़कर बैठ गया।



जबकि वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि यह तपस्या कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये आदमी।



अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा… pic.twitter.com/HhAZi33jlq — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) September 3, 2026

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यूजर्स कर रहे चिंता

वीडियो पर लोगों ने कई प्रकार के कमेंट्स किए हैं. कई लोग कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे हैं. वहीं कई लोग उस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि ऐसे लोगों को तो पीटना चाहिए. दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि पता नहीं लोग शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें क्यों करने लगते हैं. वहीं अन्य यूजर्स ने भी इसी प्रकार व्यक्ति को शराबी और बेवड़ा बोलकर कमेंट किया. डर की बात यह है कि फ्लाईओवर पर काफी गाड़ियों को आना-जाना है, ऐसे में यह बेहद खतरनाक हो सकता है. इस शराबी व्यक्ति की वजह से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

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