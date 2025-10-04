हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरेडी फिल्म के इस गाने में एडिटर से हुई गलती! अब हो रही वायरल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

रेडी फिल्म के इस गाने में एडिटर से हुई गलती! अब हो रही वायरल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि सलमान खान की फिल्म रेडी के फेमस गाने कैरेक्टर ढीला से जुड़ा हुआ है. गाने का एक सीन इतना वायरल है कि लोग इसे देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

Watch: सलमान खान की स्टारर फिल्म रेडी तो आप सभी ने देखी होगी. इस फिल्म का एक गाना जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने इस पर काफी रील बनाई उस गाने में अब एक गलती पकड़ में आई है जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. ये गाना है " मैं करुं तो साला कैरेक्टर ढीला है" जी हां, इस गाने को ए़डिट करते हुए जो गलती एडिटर ने की है उसे देखकर अब लोग इंटरनेट पर काफी हंस रहे हैं और गाने का मजाक भी बना रहे हैं. वीडियो देखने के बाद आप खुद भी तुरंत यूट्यूब खोल लेंगे.

रेडी फिल्म के इस गाने में एडिटर से हो गई बड़ी चूक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि सलमान खान की फिल्म रेडी के फेमस गाने कैरेक्टर ढीला से जुड़ा हुआ है. गाने का एक सीन इतना वायरल है कि लोग इसे देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं. होता कुछ यूं है कि जब सलमान खान और जरीन खान डांस कर रहे होते हैं तो अचानक गाने की एक पंच लाइन पर पीछे एक तेज पटाखा फोड़ा जाता है जो गाने के म्यूजिक और वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए फोड़ा गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr Ghosh Bhattacharjee (@the_badass_couple)

लेकिन इस पटाखे की आवाज से ऑन कैमरा एक्टर्स के पीछे डांस कर रही एक ग्रुप डांसर इतना जोर से डर जाती है कि डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है. लेकिन जब उसे याद आता है कि शूटिंग चालू है तो वो जैसे तैसे खुद को काबू करती है और डांस करना शुरू कर देती है. यही नजारा कैमरे में कैद हो जाता है जो कि गाने की ए़डिंटिंग मिस्टेक को साफ साफ दिखा रहा है और इसे देखकर लोग खूब मौज ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स जमकर ले रहे मजे

वीडियो को the_badass_couple नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस मिस्टेक को 14 साल बाद खोजा गया है, जय हो. एक और यूजर ने लिखा....इस मिस्टेक को देखकर लोग अब यूट्यूब पर जा रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही होता है जब आप नशा करके ए़डिटिंग करते हो. भाई इतना रियल भी नहीं होना था.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 04 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Reddy Movie Song
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
बॉलीवुड
सलमान खान की Ex भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bobby Deol Interview बॉलीवुड की सफलता के बुरे पहलू, आर्यन खान का निर्देशन, स्माइल फाउंडेशन और भी बहुत कुछ
वरुण धवन कहते हैं,
जान्हवी कपूर कहती हैं, ''सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक पूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है।''
Toxic Cough Syrup: MP में Coldrif बैन, 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
Rule of Law: CJI BR Gavai का बड़ा बयान, 'बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
'यह बात भूल जाएं कि राहुल गांधी...', CJI गवई के बुलडोजर वाले बयान पर क्या बोली BJP?
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या बाहर
बॉलीवुड
सलमान खान की Ex भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
सलमान खान की एक्स भाभी की 10 तस्वीरें: 51 की उम्र में भी बिजलियां गिरातीं हैं मलाइका अरोड़ा
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
शिक्षा
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
यूटिलिटी
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget