रेडी फिल्म के इस गाने में एडिटर से हुई गलती! अब हो रही वायरल, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Watch: सलमान खान की स्टारर फिल्म रेडी तो आप सभी ने देखी होगी. इस फिल्म का एक गाना जो काफी वायरल हुआ और लोगों ने इस पर काफी रील बनाई उस गाने में अब एक गलती पकड़ में आई है जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. ये गाना है " मैं करुं तो साला कैरेक्टर ढीला है" जी हां, इस गाने को ए़डिट करते हुए जो गलती एडिटर ने की है उसे देखकर अब लोग इंटरनेट पर काफी हंस रहे हैं और गाने का मजाक भी बना रहे हैं. वीडियो देखने के बाद आप खुद भी तुरंत यूट्यूब खोल लेंगे.

रेडी फिल्म के इस गाने में एडिटर से हो गई बड़ी चूक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि सलमान खान की फिल्म रेडी के फेमस गाने कैरेक्टर ढीला से जुड़ा हुआ है. गाने का एक सीन इतना वायरल है कि लोग इसे देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं. होता कुछ यूं है कि जब सलमान खान और जरीन खान डांस कर रहे होते हैं तो अचानक गाने की एक पंच लाइन पर पीछे एक तेज पटाखा फोड़ा जाता है जो गाने के म्यूजिक और वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए फोड़ा गया था.

लेकिन इस पटाखे की आवाज से ऑन कैमरा एक्टर्स के पीछे डांस कर रही एक ग्रुप डांसर इतना जोर से डर जाती है कि डर के मारे अपने कान बंद कर लेती है. लेकिन जब उसे याद आता है कि शूटिंग चालू है तो वो जैसे तैसे खुद को काबू करती है और डांस करना शुरू कर देती है. यही नजारा कैमरे में कैद हो जाता है जो कि गाने की ए़डिंटिंग मिस्टेक को साफ साफ दिखा रहा है और इसे देखकर लोग खूब मौज ले रहे हैं.

यूजर्स जमकर ले रहे मजे

वीडियो को the_badass_couple नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस मिस्टेक को 14 साल बाद खोजा गया है, जय हो. एक और यूजर ने लिखा....इस मिस्टेक को देखकर लोग अब यूट्यूब पर जा रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही होता है जब आप नशा करके ए़डिटिंग करते हो. भाई इतना रियल भी नहीं होना था.

