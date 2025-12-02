बुल्ले शाह शाह को जोड़कर एक बात अक्सर कही जाती है. "दुनिया एक आशिक को पागल समझती है और एक अकेला आशिक पूरी दुनिया को आशिक समझता है" इस बात की गवाही भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. जिसमें एक बाजार में कुछ महिलाएं खरीदारी कर रही है और एक आशिक पीछे दुकान में बैठा अपनी महबूबा से फोन पर बातें कर रहा है. तभी बाजार की धरती खतरकनाक भूकंप के झटके से दहल जाती है और उसके बाद जो होता है देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की हंसी नहीं रुक रही है.

भूकंप ने हिलाया पूरा बाजार पर हिला न पाया आशिक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बाजार में खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कुछ महिलाएं भी बाजार में एक दुकान के बाहर खड़ी हैं और वहीं पास वाली दुकान में कुर्सी पर बैठकर फोन पर बातें कर रहा है एक आशिक, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है. अचानक कैमरा फ्रेम में सब कुछ हिलने लगता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, देखने पर पता लगता है कि भूकंप के तेज झटके आए हैं. लोग तीतर बीतर होने लगते हैं लेकिन दुकान पर बैठे इस आशिक को इससे कोई मतलब नहीं है.

आता रहा भूकंप लेकिन कुर्सी से नहीं उठा आशिक

वीडियो में दिखता है कि भूकंप आने के बाद भी लड़का फोन पर बातें करता रहता है. उसके चेहरे पर न तो डर दिखता है और न ही घबराहट. ये भाई कुर्सी से उठता तक नहीं है. अब इंटरनेट यूजर्स इस आशिक को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में जिस तरह से भाई ने अपनी लॉयल्टी साबित की है उसे देखकर अब हर कोई इस खुशमिजाज आशिक से प्रेरणा ले रहा है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को sufiyancricket_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई आशिक हो तो ऐसा वरना ना हो. एक और यूजर ने लिखा...मर्द मोहब्बत में लापरवाह और निडर बन जाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई अपनी लॉयल्टी कभी साबित नहीं कर पाएगा.

