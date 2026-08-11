मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबॉर्डर पर हालात तय करेंगे आपसी रिश्ते, अरुणाचल पर भारत की चीन को दो टूक

बॉर्डर पर हालात तय करेंगे आपसी रिश्ते, अरुणाचल पर भारत की चीन को दो टूक

नई दिल्ली का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन की ओर से नाम बदलने या इस तरह का दावा करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

China India Relations: अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत ने चीन को एक बार फिर दो टूक संदेश दिया है. भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा पर मौजूदा हालात का सीधा असर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कथित घुसपैठ की हालिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही भारत-चीन संबंधों के आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है, जब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में चीनी सैनिकों की कथित गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट सामने आई हैं. एक रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया था कि चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को पार कर पुकार ला और ओलो इलाके में प्रवेश किया. इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद सीमा पर सुरक्षा और चीन की गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं.

भारत की चीन को दो टूक

हालांकि, अभी तक कथित घुसपैठ को लेकर विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. यही वजह है कि पूरे मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की जानकारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे पहले पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जब इन रिपोर्टों के बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने तत्काल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सेना और स्थानीय संगठनों से जानकारी लेने की बात कही थी.

सीएम पेमा खांडू ने कहा था कि वह संबंधित पक्षों से बातचीत कर यह पता लगाएंगे कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है. अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच पहले से ही विवाद और तनाव रहा है. चीन लगातार भारतीय राज्य के कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है, जिसे भारत स्पष्ट रूप से खारिज करता आया है.

सीमा पर हालात से तय होंगे संबंध

नई दिल्ली का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन की ओर से नाम बदलने या इस तरह का दावा करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती. अब अपर सुबनसिरी जिले में कथित चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों के बीच विदेश मंत्रालय का संदेश अहम माना जा रहा है. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति, स्थिरता और यथास्थिति बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए जरूरी है. सीमा पर अगर तनाव या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी रहती है, तो उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ना तय है.

ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कथित घुसपैठ की रिपोर्टों को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है. भारत की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि सीमा पर होने वाली हर गतिविधि को गंभीरता से लिया जा रहा है और भारत-चीन संबंधों का भविष्य काफी हद तक सीमा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर करेगा.

ये भी पढ़ें: JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 11 Aug 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH India China Ties
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
इंडिया
बॉर्डर पर हालात तय करेंगे आपसी रिश्ते, अरुणाचल पर भारत की चीन को दो टूक
बॉर्डर पर हालात तय करेंगे आपसी रिश्ते, अरुणाचल पर भारत की चीन को दो टूक
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
इंडिया
दिल्ली में लगा स्मार्ट पोल, रोशनी के साथ बताएगा हवा कितनी जहरीली, जानिए पूरा सिस्टम
दिल्ली में लगा स्मार्ट पोल, रोशनी के साथ बताएगा हवा कितनी जहरीली, जानिए पूरा सिस्टम
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Salman Khan की Superhero Film को Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct, नवंबर में शुरू होगी Shooting
Ravi Kishan के वायरल Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे अपनाया, कहा- यह तो पागलपन है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
झारखंड
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
आप रांची कब जाएंगे? अभिजीत दीपके का जवाब, 'हम नहीं चाहते कि...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
दक्षिण अफ्रीका का बदला कप्तान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली कमान 
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
लोकसभा में कल छात्रों पर बयान दे सकते हैं अमित शाह, राहुल-खरगे की संसद में बैठक
इंडिया
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ, क्या है प्रावधान?
NEET के खिलाफ विजय सरकार का बड़ा कदम, विपक्षी DMK ने भी दिया साथ
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
बिहार
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
प्रशांत किशोर का पहला बड़ा ऐलान, देने जा रहे 10 हजार नौकरी
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
ENT LIVE
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर लिया एक्शन, Legal Team ने दी Warning
ENT LIVE
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
Ravi Kishan बने Meme King, Viral Memes पर बोले- Gen Z ने मुझे Accept कर लिया
Embed widget