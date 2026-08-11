बॉर्डर पर हालात तय करेंगे आपसी रिश्ते, अरुणाचल पर भारत की चीन को दो टूक

China India Relations: अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत ने चीन को एक बार फिर दो टूक संदेश दिया है. भारत ने साफ कर दिया है कि सीमा पर मौजूदा हालात का सीधा असर दोनों देशों के आपसी संबंधों पर पड़ेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कथित घुसपैठ की हालिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही भारत-चीन संबंधों के आगे बढ़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है, जब अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में चीनी सैनिकों की कथित गतिविधियों को लेकर रिपोर्ट सामने आई हैं. एक रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया गया था कि चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को पार कर पुकार ला और ओलो इलाके में प्रवेश किया. इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद सीमा पर सुरक्षा और चीन की गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं.

भारत की चीन को दो टूक

हालांकि, अभी तक कथित घुसपैठ को लेकर विस्तृत आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. यही वजह है कि पूरे मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की जानकारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इससे पहले पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जब इन रिपोर्टों के बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने तत्काल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सेना और स्थानीय संगठनों से जानकारी लेने की बात कही थी.

सीएम पेमा खांडू ने कहा था कि वह संबंधित पक्षों से बातचीत कर यह पता लगाएंगे कि जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है. अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच पहले से ही विवाद और तनाव रहा है. चीन लगातार भारतीय राज्य के कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है, जिसे भारत स्पष्ट रूप से खारिज करता आया है.

सीमा पर हालात से तय होंगे संबंध

नई दिल्ली का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन की ओर से नाम बदलने या इस तरह का दावा करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती. अब अपर सुबनसिरी जिले में कथित चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों के बीच विदेश मंत्रालय का संदेश अहम माना जा रहा है. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति, स्थिरता और यथास्थिति बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए जरूरी है. सीमा पर अगर तनाव या अतिक्रमण जैसी स्थिति बनी रहती है, तो उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ना तय है.

ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कथित घुसपैठ की रिपोर्टों को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और सीमा पर वास्तविक स्थिति क्या है. भारत की ओर से यह स्पष्ट संकेत है कि सीमा पर होने वाली हर गतिविधि को गंभीरता से लिया जा रहा है और भारत-चीन संबंधों का भविष्य काफी हद तक सीमा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर करेगा.

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