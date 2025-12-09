आपने दुनिया के अमीर शख्स के बारे में सुना होगा, अमीर देश के बारे में सुना होगा यहां तक की दुनिया के सबसे अमीर शहर के बारे में भी आपने सुना ही होगा. लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे अमीर कॉलोनी के बारे में सुना? जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की सबसे अमीर कॉलोनी को दिखाया गया है, यहां के लोग इतने अमीर हैं कि यहां लोगों के घरों के बाहर प्राइवेट जेट खड़े हुए हैं. वीडियो देखकर आपको भी यकीन नहीं आएगा.

अमेरिका की सबसे रईस कॉलोनी, हर घर के बाहर खड़ा है प्राइवेट जेट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिका की एक कॉलोनी दिखाई गई है इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की रईसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां लोगों के घरों के बाहर कार या बाइक नहीं बल्कि प्राइवेट जेट खड़े हुए हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स कैमरा लेकर पूरी कॉलोनी के चक्कर लगा रहा है और पूरी कॉलोनी में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके बाहर प्राइवेट जेट ना खड़ा हो. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि इतनी अमीरी आखिर आई कहां से. कॉलोनी का नाम कैमरॉन पार्क है.

कॉलोनी की सड़क करती है रनवे का काम

वीडियो में दिख रहा है कि कॉलोनी के लोग प्राइवेट जेट लेकर इधर उधर आ जा भी रहे हैं. बताया जा रहा है कि कॉलोनी की सड़क इतनी चौड़ी और खाली है कि रनवे का काम उसी से हो जाता है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि एबीपी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता. खबर केवल सोशल मीडिया पर आधारित दावों पर लिखी गई है.

यूजर्स बोले, पढ़ाई लिखाई से ही ये संभव है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...देश का विकास तभी संभव है जब देश की हर पीढ़ी पढ़ लिख जाए. एक और यूजर ने लिखा...यहां तो सरकारी नौकरी के लिए करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पूरी कॉलोनी को भारत के कुछ लोग एक झटके में खरीद लेंगे.

