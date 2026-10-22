तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी. विजय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,

'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. राष्ट्र की सेवा में आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं!' वर्ष 2019 से देश के गृह मंत्री का पद संभाल रहे शाह गुरुवार को 62 साल के हो गए.

மாண்புமிகு ஒன்றிய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு.அமித் ஷா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்! தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள்! Warm birthday wishes to the Hon’ble Union Minister of Home Affairs and Cooperation, Thiru. Amit Shah Avl. Wishing you a long life and good health in service to the nation. #CMJosephVijay‌ — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 22, 2026

तमिलनाडु सीएम के अलावा, पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने गृह मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. राष्ट्रहित के प्रति आपका अटूट समर्पण और संगठन को सशक्त बनाने में आपका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के निरंतर सामर्थ्य की कामना करता हूं.'

पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी प्रशासनिक समझ ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है. मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले, ताकि वह जनता की सेवा करते रहें.'

शाह ने जताया आभार

शाह ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, 'आपके सराहना भरे शब्द देश को गौरव, समृद्धि और प्रगति की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काम करते रहने के हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं.'

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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'कुशल संगठनकर्ता, देश को घुसपैठिया एवं नशा मुक्त बनाने और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार के प्रणेता अमित शाह को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई. आपके नेतृत्व में भारत न सिर्फ सुरक्षित एवं समृद्ध बन रहा है बल्कि देशविरोधी ताकतों को देश के अंदर और बाहर, हर मोर्चे पर करारा जवाब भी दे रहा है. भगवान सोमनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं.'

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