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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'

तमिलनाडु CM विजय ने अमित शाह को जन्मदिन की दी बधाई, कहा- 'आप इसी तरह...'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार (22 अक्टूबर) को 62 साल के हो गए. शाह के जन्मदिन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने बधाई और शुभकामनाएं दीं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 22 Oct 2026 04:03 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी. विजय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,  
'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. राष्ट्र की सेवा में आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं!' वर्ष 2019 से देश के गृह मंत्री का पद संभाल रहे शाह गुरुवार को 62 साल के हो गए.

तमिलनाडु सीएम के अलावा, पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने गृह मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. राष्ट्रहित के प्रति आपका अटूट समर्पण और संगठन को सशक्त बनाने में आपका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा के निरंतर सामर्थ्य की कामना करता हूं.'

पीएम मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने शाह को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट में कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी प्रशासनिक समझ ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है. मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन मिले, ताकि वह जनता की सेवा करते रहें.'

शाह ने जताया आभार

शाह ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, 'आपके सराहना भरे शब्द देश को गौरव, समृद्धि और प्रगति की नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए काम करते रहने के हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं.'

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भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'कुशल संगठनकर्ता, देश को घुसपैठिया एवं नशा मुक्त बनाने और सहकारिता क्षेत्र में नवाचार के प्रणेता अमित शाह को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई. आपके नेतृत्व में भारत न सिर्फ सुरक्षित एवं समृद्ध बन रहा है बल्कि देशविरोधी ताकतों को देश के अंदर और बाहर, हर मोर्चे पर करारा जवाब भी दे रहा है. भगवान सोमनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM AMIT SHAH
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