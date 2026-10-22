Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज

'30 साल तक...', SIR पर हंगामे के बीच अमित शाह की भविष्यवाणी, राहुल के विदेश दौरे पर भी तंज

राहुल गांधी के विदेश दौरे के दावों के बीच अमित शाह ने कहा कि आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते. आप विदेश में कहीं बैठे हो, क्यों बैठे हैं, वह बताते भी नहीं हो. मगर कोई बात नहीं, वह आपकी निजी जिंदगी है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 22 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर मचे घमासान और दिल्ली में हुए प्रदर्शनों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला किया है. उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, जनता के दुख दर्द को समझिए.

अमित शाह ने कहा, ''जब मैं कहता हूं कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी. ये जनता को कहते हैं देखो वोट चोरी है. वरना अमित शाह को कैसे मालूम पड़ा? अरे भाई अमित शाह तो यहां जन्मा है. यहां रहता है और यहां ही मरेगा. हर छह माह में मुझे विदेश नहीं जाना पड़ता है. मैं तो देश की जनता के बीच में रहता हूं. आप जिस तरह से नकारात्मक राजनीति कर रहे हो. इसके आधार पर मैं कहता हूं कि अगले 30 साल तक 2014 से 30 तक आपकी सरकार कभी नहीं बनने वाली है. मेरी बात सुन लो.'' 

राहुल गांधी पर पलटवार

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी के साथ बीजेपी के अन्य नेताओं के पुराने बयान चलाए और पूछा कि इन्हें पहले से कैसे पता कि बीजेपी कब तक सत्ता में रहेगी. इसी पर अमित शाह ने पलटवार किया है.

अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, ''अभी-अभी केरल में चुनाव हुआ...यही मतदाता सूची, यही इलेक्शन कमिश्नर, यही ईवीएम...आपने शपथ ले ली, आप चुनाव जीत गए, इलेक्शन कमीशन अच्छा है. तेलंगाना में आप जीत गए इलेक्शन कमीशन अच्छा है. मतदाता सूची भी अच्छी है. हिमाचल में जीत गए तो इलेक्शन कमीशन अच्छा है, मतदाता सूची अच्छी है, तमिलनाडु में जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत गए. इलेक्शन कमीशन अच्छा है, मतदाता सूची अच्छी है और जहां हार जाते हो वहां पर इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है.'' 

उन्होंने आगे कहा, ''आपके पक्ष में अगर अदालतें फैसला देती है तो अदालतें अच्छी है. और विपक्ष में फैसला देती है, आपके विरोध में देती है तो अदालतें ठीक नहीं है. ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे. राहुल जी जनता आपको जान चुकी है. आप कुछ आसपास के प्रदेशों से कैडर इकट्ठा कर कर दिल्ली में प्रदर्शन कर कर जनता के जनादेश को झुठला नहीं सकते. मैं आज कहने आया हूं देश की जनता आपको देख भी रही है, जान भी रही है.'' 

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तंज
अमित शाह ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा, ''मुझे मालूम है आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते. आप विदेश में कहीं बैठे हो, क्यों बैठे हैं, वह बताते भी नहीं हो. मगर कोई बात नहीं, वह आपकी निजी जिंदगी है. परंतु एक बार आप दिल्ली लैंड कर जाइए, मेरी बात सुनकर रखना अगले 30 साल तक आपका नंबर नहीं लगने वाला है. भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर नरेंद्र मोदी तक करोड़ों-करोड़ों कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं. इनके दुख को जानते हैं. दुख का उपाय करने के लिए मेहनत करते हैं.'' 

हाल ही में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वियतनाम दौरे पर गए हैं. बीजेपी ने उनका कथित वीडियो भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया. 

दिल्ली में प्रदर्शनों पर अमित शाह का बयान

गृहमंत्री ने कहा, ''इस प्रकार के राजनीतिक हथकंडों से भीड़ शाही से आप देश के जनादेश को झुठला नहीं सकते. चुनाव जीतना है, तो लोगों के बीच में रहिए. लोगों के दुख दर्द की पूछताछ करिए. धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा. जनता के दुख, दर्द, पीड़ा और अव्यवस्था को दूर करने के लिए जहां पर भी चुनकर आए हैं, वहां योजनाएं लाइए. काम करिए. वरना बचा खुचा भी आपका चला जाएगा. कोई नहीं रोक पाएगा.'' 

और पढ़ें

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

Mail Id- jeevanp@abpnetwork.com
Linkdin: https://in.linkedin.com/in/jeevan-prakash-1bab03164
Facebook- https://www.facebook.com/share/1LjCA2q3w1/
Read More
Published at : 22 Oct 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
CEC RAHUL GANDHI AMIT SHAH SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?
'105 में से 70 तस्वीरें हटाने को कहा, फिर तिरंगा...', रेहान वाड्रा ने बताया आखिर हुआ क्या?
इंडिया
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
भारत-पोलैंड की दोस्ती को नई उड़ान, PM मोदी बोले- साझा विरासत हमारी ताकत
इंडिया
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
'जवाब तो मैं तब दूंगा, जब...', केजरीवाल से नाराज होकर क्या बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
यूपी चुनाव से पहले क्या BJP से गठबंधन तोड़ देंगे संजय निषाद? खुद बोले- 'अगर...'
इंडिया
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
'पिछले 7 दिनों में जो हुआ, वह...' आशुतोष रांका- सौरव दास के लिए इमोशनल हुईं रत्ना सिंह
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
क्रिकेट
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
ICC ने किया ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी को सस्पेंड, चौंकाने वाली वजह आई सामने
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की आरा में परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई पुलिस
इंडिया
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
इंस्टाग्राम पर आईं सोनिया गांधी, अपनी किताब के साथ शेयर की रील, क्या कुछ लिखा?
शिक्षा
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
बिहार में 12 लाख युवा बनेंगे डिजिटल मित्र, 10वीं पास को मिलेगा मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget