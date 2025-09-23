सोचिए आप कहीं बस से सफर कर रहे हों और आपको पता लगे कि स्टियरिंग पर ड्राइवर की जगह एक बंदर बैठा है तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, जहां एक बस ड्राइवर ने नोट गिनने के लिए कुछ देर के लिए बस का स्टियरिंग बंदर के हाथों में दे दिया. लेकिन इस कहानी के पीछे मजेदार ट्विस्ट है जो आपको वीडियो में देखने के मिलेगा. वीडियो वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

बस की स्टियरिंग पर बैठा बंदर फिर दौड़ाई बस ?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस की स्टियरिंग पर बंदर बैठा दिखाई दे रहा है. इस दौरान बस का ड्राइवर भी वहीं बैठा नोट गिन रहा है. नजारा देखने के बाद एक बार के लिए ऐसा लगा कि बंदर ही बस चला रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है पूरी तस्वीर साफ हो जाती है.

जी हां, वीडियो के शुरूआत में बंदर जिस बस में बैठा है उसके बाजू से एक और बस गुजर रही है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि बंदर बस चला रहा है क्योंकि ऑप्टिकल भ्रम की वजह से दोनों बसें चलती हुई प्रतीत हो रही हैं. लेकिन जब बाजू से बस गुजर जाती है तो पता लगता है कि जिस बस में बंदर बैठा है दरअसल वो बस स्टैंड पर रुकी हुई है और ड्राइवर कंडक्टर से पैसों का हिसाब किताब कर रहा है. वीडियो राजस्थान के नाथद्वारा का बताया जा रहा है.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @RangRajasthani_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह पहले लगा बंदर बस चला रहा है. एक और यूजर ने लिखा...ये बंदर तो हैवी ड्राइवर निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....अरे भाई बंदर को स्टियरिंग मत दो. लोगों का तो ख्याल करो.

