अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक भारतीय महिला दुल्हन के लिबाज में अपनी शादी के कुछ घंटों पहले ही अपने पूर्व प्रेमी से मिलने जाती है. दोनों के बीच हुई इस आखिरी मुलाकात का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था. लेकिन अब अपने प्रेमी से मिलने गई इस दुल्हन का रिएक्शन सामने आया है जिसने इस वीडियो की सच्चाई के बारे में लोगों के सामने खुलकर अपना पक्ष रखा है.

वायरल दुल्हन ने बॉयफ्रेंड से मिलने वाले वीडियो पर दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार श्रुति नाम की इस महिला ने 19 दिसंबर को सभी के सामने अपनी बात रखी और कहा..." वायरल क्लिप असली नहीं थी बल्कि स्क्रिप्टेड थी. मुझे दुल्हन के किरदार के लिए आखिरी समय में चुना गया था" इसके आगे उन्होंने एक चौंकाने वाला सच ये भी बताया कि ये वीडियो उनकी असहमति के बगैर अपलोड कर दिया गया. श्रुति ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि कंटेंट क्रिएटर आरव मावी इस वीडियो को जिम्मेदारी से, उचित स्पष्टीकरण, टैगिंग या सलाह मशवरे के साथ शेयर करेंगे, लेकिन, वीडियो को बिना उन्हें बताए और बिना यह स्पष्ट किए कि यह काल्पनिक है, सीधे अपलोड कर दिया गया. इतना ही नहीं, अब सोशल मीडिया पर कई सारे लोग इस बात की सफाई देते दिख रहे हैं कि वीडियो स्क्रिप्टेड था.

View this post on Instagram A post shared by BANDNA BABHORIA (@bandnaglow)

काफी वायरल हुआ था वीडियो, लोगों ने सुनाई थी खरी खरी

वीडियो वायरल होने के बाद से ही लोगों ने श्रुति को निशाना बनाना शुरू कर दिया था. लोग उनके चरित्र तक पर उंगली उठाने लगे थे और उनके मां बाप जिनका इन सब से कोई ताल्लुक भी नहीं था उन्हें इस मामले में घसीट लिया गया था. इतना ही नहीं, लोगों ने तो उस दूल्हे के लिए भी सहानुभूति दिखाई थी जिसकी दुल्हन बनकर श्रुति ने वीडियो में अपने पुराने प्रेमी से मुलाकात की थी.

View this post on Instagram A post shared by Shruti Dahuja (@shrutidahuja12)

यूजर्स बोले, अच्छा हुआ सच सामने आ गया

सोशल मीडिया पर लोगों को जैसे ही श्रुति का ये सच मालूम हुआ उन्होंने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...अच्छा हुआ सच सामने आ गया वरना बहुत दिक्कतें आने वाली थीं. एक और यूजर ने लिखा...हमें तो पहले ही मालूम था कि वीडियो स्क्रिप्टेड है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लड़की एक्टिंग में नई नई है, इसलिए सच वीडियो में ही पकड़ में आ गया था.

