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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: “मुंबई लोकल बनी डांस फ्लोर!" विदेशी लड़के ने पंजाबी गाने पर पूरी बोगी को नचाया, वीडियो वायरल

Video: “मुंबई लोकल बनी डांस फ्लोर!" विदेशी लड़के ने पंजाबी गाने पर पूरी बोगी को नचाया, वीडियो वायरल

एक विदेशी युवक ने मुंबई लोकल के माहौल को ऐसा रंगीन बना दिया कि पूरी बोगी ही डांस फ्लोर में बदल गई. तेज म्यूजिक, पंजाबी बीट्स और लोगों की एनर्जी ने इस सफर को एक छोटे से जश्न में बदल दिया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 18 Mar 2026 09:11 AM (IST)
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मुंबई की लोकल ट्रेनें सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक चलता-फिरता संसार होती हैं. यहां रोज लाखों लोग भीड़, भागदौड़ और थकान के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. लेकिन कभी-कभी इसी भीड़ भरी ट्रेन में ऐसा पल बन जाता है, जो पूरी जिंदगी याद रह जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी युवक ने मुंबई लोकल के माहौल को ऐसा रंगीन बना दिया कि पूरी बोगी ही डांस फ्लोर में बदल गई. तेज म्यूजिक, पंजाबी बीट्स और लोगों की एनर्जी ने इस सफर को एक छोटे से जश्न में बदल दिया, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी झूम उठे हैं.

विदेशी लड़के ने मुंबई लोकल में बनाया देसी माहौल

Mumbai की लोकल ट्रेन में शूट हुआ यह वीडियो हर किसी का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक विदेशी युवक हाथ में स्पीकर लेकर खड़ा नजर आता है. जैसे ही वह म्यूजिक प्ले करता है, पूरा माहौल बदल जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि स्पीकर पर मशहूर पंजाबी गाना Saadi Gaddi बज रहा था. जैसे ही गाने की बीट तेज होती है, युवक खुद डांस करना शुरू कर देता है. उसके एनर्जेटिक मूव्स देखकर आसपास बैठे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और धीरे-धीरे पूरी बोगी में डांस शुरू हो जाता है.

 
 
 
 
 
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जवान से लेकर बूढ़े सबने लगाए ठुमके

वीडियो में साफ दिखता है कि पहले कुछ लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर माहौल इतना मजेदार हो जाता है कि सभी खुलकर एन्जॉय करने लगते हैं. कोई सीट पर बैठकर तालियां बजा रहा है, तो कोई खड़े होकर स्टेप्स मैच कर रहा है. कुछ लोग मोबाइल निकालकर इस पल को रिकॉर्ड भी करते नजर आते हैं. इतना ही नहीं, अधेड़ उम्र वाले अंकल भी जमकर विदेशी लड़के के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, भाई मराठी गाना बजा वरना फील्डिंग सेट हो जाएगी

वीडियो को ed.people नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगली बार फर्स्ट क्लास में ट्राय करना. एक और यूजर ने लिखा...मुंबई के लोगों दिल गोल्डन है, ये बस मराठी न बोलने पर ही बुरा मान जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई मराठी गाना बजा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 09:11 AM (IST)
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