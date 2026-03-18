मुंबई की लोकल ट्रेनें सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक चलता-फिरता संसार होती हैं. यहां रोज लाखों लोग भीड़, भागदौड़ और थकान के बीच अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. लेकिन कभी-कभी इसी भीड़ भरी ट्रेन में ऐसा पल बन जाता है, जो पूरी जिंदगी याद रह जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी युवक ने मुंबई लोकल के माहौल को ऐसा रंगीन बना दिया कि पूरी बोगी ही डांस फ्लोर में बदल गई. तेज म्यूजिक, पंजाबी बीट्स और लोगों की एनर्जी ने इस सफर को एक छोटे से जश्न में बदल दिया, जिसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी झूम उठे हैं.

विदेशी लड़के ने मुंबई लोकल में बनाया देसी माहौल

Mumbai की लोकल ट्रेन में शूट हुआ यह वीडियो हर किसी का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक विदेशी युवक हाथ में स्पीकर लेकर खड़ा नजर आता है. जैसे ही वह म्यूजिक प्ले करता है, पूरा माहौल बदल जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि स्पीकर पर मशहूर पंजाबी गाना Saadi Gaddi बज रहा था. जैसे ही गाने की बीट तेज होती है, युवक खुद डांस करना शुरू कर देता है. उसके एनर्जेटिक मूव्स देखकर आसपास बैठे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और धीरे-धीरे पूरी बोगी में डांस शुरू हो जाता है.

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जवान से लेकर बूढ़े सबने लगाए ठुमके

वीडियो में साफ दिखता है कि पहले कुछ लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर माहौल इतना मजेदार हो जाता है कि सभी खुलकर एन्जॉय करने लगते हैं. कोई सीट पर बैठकर तालियां बजा रहा है, तो कोई खड़े होकर स्टेप्स मैच कर रहा है. कुछ लोग मोबाइल निकालकर इस पल को रिकॉर्ड भी करते नजर आते हैं. इतना ही नहीं, अधेड़ उम्र वाले अंकल भी जमकर विदेशी लड़के के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, भाई मराठी गाना बजा वरना फील्डिंग सेट हो जाएगी

वीडियो को ed.people नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगली बार फर्स्ट क्लास में ट्राय करना. एक और यूजर ने लिखा...मुंबई के लोगों दिल गोल्डन है, ये बस मराठी न बोलने पर ही बुरा मान जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई मराठी गाना बजा.

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