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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटोपी पहनने से रोका तो ड्राइवर ने मालिक के मुंह पर दे मारी नौकरी, खुद्दारी देख खुश हुए यूजर्स

टोपी पहनने से रोका तो ड्राइवर ने मालिक के मुंह पर दे मारी नौकरी, खुद्दारी देख खुश हुए यूजर्स

यह कोई आम टोपी नहीं, बल्कि “Make America Great Again” यानी MAGA कैप थी, जिसे लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस होती रही है. मामला सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 18 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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कभी-कभी एक छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी बहस खड़ी कर देती है कि मामला नौकरी तक पहुंच जाता है. अमेरिका से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जहां एक स्कूल बस ड्राइवर ने सिर्फ एक टोपी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी. यह कोई आम टोपी नहीं, बल्कि “Make America Great Again” यानी MAGA कैप थी, जिसे लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस होती रही है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी व्यक्ति की निजी पसंद और अभिव्यक्ति उसकी नौकरी से बड़ी हो सकती है या नहीं.

क्या है पूरा मामला?

Pennsylvania के Littlestown Area School District में काम करने वाले बस ड्राइवर डेव बॉनहॉफ अचानक चर्चा में आ गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनसे उनकी MAGA कैप पहनने से मना किया गया था. बॉनहॉफ का कहना है कि अगर यह शर्त नहीं होती, तो वह अगले ही दिन वापस काम पर लौट जाते.

छात्र की शिकायत से शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत एक छात्र की शिकायत से हुई. छात्र ने ड्राइवर की MAGA कैप को लेकर आपत्ति जताई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद ड्राइवर को उनके नियोक्ता Krise Transportation की तरफ से कॉल किया गया और उन्हें टोपी बदलने का सुझाव दिया गया.

कंपनी ने दिया दूसरा विकल्प

ड्राइवर के मुताबिक, कंपनी ने उन्हें एक अमेरिकी झंडे वाली कैप पहनने का विकल्प दिया. लेकिन बॉनहॉफ ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि उनकी टोपी में कुछ भी गलत या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह देशभक्ति का प्रतीक है.

‘ये राजनीति नहीं, देशभक्ति है’

बॉनहॉफ ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि “Make America Great Again” का मतलब किसी पार्टी या नेता से नहीं, बल्कि देश को बेहतर बनाने की सोच से है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अमेरिका की तरक्की नहीं चाहते, उनसे उन्हें समस्या है.

स्कूल प्रशासन ने क्या कहा

वहीं दूसरी ओर Littlestown Area School District के अधिकारियों का मानना है कि स्कूल से जुड़े सभी लोगों को संवेदनशील मुद्दों पर न्यूट्रल रहना चाहिए. एक्टिंग सुपरिंटेंडेंट अल मोयर ने साफ कहा कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहता है और इसलिए ऐसे मामलों में संतुलन जरूरी है.

कंपनी ने जबरदस्ती से किया इनकार

हालांकि Krise Transportation ने यह साफ किया कि उन्होंने ड्राइवर को मजबूर नहीं किया था, लेकिन कंपनी के अपने ड्रेस कोड नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है. ऐसे में यह मामला व्यक्तिगत पसंद और प्रोफेशनल नियमों के बीच फंस गया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोग बॉनहॉफ के फैसले को “स्टैंड फॉर बिलीफ्स” बता रहे हैं, तो कुछ इसे गैरजरूरी विवाद मान रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि नौकरी में नियमों का पालन जरूरी होता है, चाहे निजी विचार कुछ भी हों. वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 18 Mar 2026 10:10 AM (IST)
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