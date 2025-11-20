शादी ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसने इंटरनेट पर तगड़ा बवाल काट दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपनी ही शादी में दुल्हन दूल्हे के सामने किसी और लड़के के साथ चिपक-चिपककर डांस करती दिखाई देती है. दुल्हन और लड़के का डांस देख आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. आसपास खड़े लोगों के साथ पीछे खड़ा दूल्हा भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी दूल्हे के मजे लेने लग जाते हैं.

दुल्हन का डांस और दूल्हे का रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Aditi_Menon_123 के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दुल्हन एक युवक के साथ 90s के गानों पर बहुत क्लोज होकर डांस करती दिखाई दे रही है. इस वीडियो की खास बात यह है कि दुल्हन और लड़के दोनों का डांस पीछे खड़ा दूल्हा देख रहा था. दूल्हा पहले ये डांस देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है.

गाने के लास्ट में दुल्हन दूसरे लड़के को गले लगा कर जोर-जोर से रोने लग जाती है. दुल्हन और लड़के के डांस स्टेप्स और उनकी नजदीकियां देखकर दूल्हे के चेहरे का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को देखकर दूल्हे के मजे लेने लगते हैं. इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स भी मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर आने लगे ताबड़तोड़ कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि आप भी पढ़कर हंस देंगे. वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि दुल्हन और लड़के का डांस दूल्हे के मन में घनघोर हलचल पैदा कर रहा है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि ज्यादा फिल्में देखने का दुष्प्रभाव यही होता है. एक और एक यूजर कमेंट करता है कि यह तो दूल्हे के सामने ही फ्लर्ट कर रही हैं. इसके अलावा एक और यूजर मजेदार कमेंट करते हुए लिखता है कि हे भगवान क्या दिन देखना पड़ रहा है. एक कमेंट आता है कि इस डांस के बाद शादी वाले दिन ही दोनों का तलाक पक्का है.

