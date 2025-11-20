हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे के सामने किसी और लड़के के साथ चिपक-चिपककर डांस कर रही है. यह डांस देख आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Nov 2025 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

शादी ब्याह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसने इंटरनेट पर तगड़ा बवाल काट दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपनी ही शादी में दुल्हन दूल्हे के सामने किसी और लड़के के साथ चिपक-चिपककर डांस करती दिखाई देती है. दुल्हन और लड़के का डांस देख आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. आसपास खड़े लोगों के साथ पीछे खड़ा दूल्हा भी यह सब देखकर हैरान रह जाता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स भी दूल्हे के मजे लेने लग जाते हैं. 

दुल्हन का डांस और दूल्हे का रिएक्शन 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Aditi_Menon_123 के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दुल्हन एक युवक के साथ 90s के गानों पर बहुत क्लोज होकर डांस करती दिखाई दे रही है. इस वीडियो की खास बात यह है कि दुल्हन और लड़के दोनों का डांस पीछे खड़ा दूल्हा देख रहा था. दूल्हा पहले ये डांस देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है.

गाने के लास्ट में दुल्हन दूसरे लड़के को गले लगा कर जोर-जोर से रोने लग जाती है. दुल्हन और लड़के के डांस स्टेप्स और उनकी नजदीकियां देखकर दूल्हे के चेहरे का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को देखकर दूल्हे के मजे लेने लगते हैं. इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स भी मिल चुके हैं. 

सोशल मीडिया पर आने लगे ताबड़तोड़ कमेंट्स 

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि आप भी पढ़कर हंस देंगे. वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि दुल्हन और लड़के का डांस दूल्हे के मन में घनघोर हलचल पैदा कर रहा है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि ज्यादा फिल्में देखने का दुष्प्रभाव यही होता है. एक और एक यूजर कमेंट करता है कि यह तो दूल्हे के सामने ही फ्लर्ट कर रही हैं. इसके अलावा एक और यूजर मजेदार कमेंट करते हुए लिखता है कि हे भगवान क्या दिन देखना पड़ रहा है. एक कमेंट आता है कि इस डांस के बाद शादी वाले दिन ही दोनों का तलाक पक्का है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Nov 2025 12:04 PM (IST)
