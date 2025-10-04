हर कुंवारे की ख्वाहिश! दूल्हे को देख जोर जोर से रोने लगी दुल्हन, फिर लगा लिया गले- वीडियो वायरल

शादी का दिन हर लड़की और लड़के के जीवन का सबसे खास पल होता है. ये सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का संगम भी होता है. लेकिन जब इस मिलन के बीच भावनाएं हावी हो जाती हैं तो नजारा ऐसा बनता है कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यही असली प्यार और सच्चे रिश्ते की पहचान है. वीडियो में दिख रहा है कि दुल्हन जब अपने दूल्हे से मिलती है तो पहले तो वह खुशी से खिल उठती है लेकिन कुछ ही पलों बाद उसका प्यार और इमोशन इतना हावी हो जाता है कि वह जोर-जोर से रोने लगती है. वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

अपने दूल्हे को देख भावुक हो रो उठी दुल्हन

दरअसल यह वीडियो किसी गांव की शादी का है जहां का सादा और इमोशनल माहौल हर किसी को आकर्षित कर रहा है. क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही दूल्हा शादी के मंडप पर पहुंचता है तो दुल्हन अपनी जगह से उठकर उसका हाथ थाम लेती है. यह पल बेहद प्यारा और सुकून भरा नजर आता है. दुल्हन अपने जीवनसाथी को सामने देखकर इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर मुस्कान ठहर ही नहीं पाती. लेकिन यह खुशी जल्द ही भावनाओं में बदल जाती है और दुल्हन अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाती.

रोते रोते दूल्हे को लगा लिया गले

इसके बाद दुल्हन का प्यार और गहराई से सामने आता है जब वह अपने दूल्हे को कसकर गले लगा लेती है. उसकी सिसकियां पूरे माहौल को भावुक बना देती हैं. वहां मौजूद मेहमान भी इस दृश्य को देखकर अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाते. रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग इस प्यारे और सच्चे प्यार के पल के गवाह बनते हैं और हर कोई दूल्हा-दुल्हन को प्यार भरी नजरों से देखता है.

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को parmod_hina नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चलो किसी की तो शादी उसकी मोहब्बत के साथ हुई. एक और यूजर ने लिखा...पक्का लव मैरिज होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...यही तो होता है सच्चा प्यार, आप दोनों हमेशा खुश रहिए.

