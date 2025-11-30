आसमान से हो रही थी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तभी अचानक टूट गया झूला- डरा देगा वायरल वीडियो

शादियों में 'ग्रैंड एंट्री' का ट्रेंड अब एक खतरनाक जुनून बन चुका है. एक हालिया शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन अपनी यादगार एंट्री को दुर्घटना में बदलते देख रहे हैं. झूले पर हवा में लटककर स्टेज पर पहुंचने का उनका सपना उस वक्त टूट गया, जब झूले का एक सिरा अचानक टूट गया और दोनों धड़ाम से स्टेज पर जा गिरे.

एंट्री के वक्त झूले से गिरे दूल्हा दुल्हन

तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन एक बड़े और सजे हुए झूले पर सवार होकर स्टेज की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है और स्टेज के पास 'पायरो' (आतिशबाजी) का धुआं उठ रहा है. जैसे ही झूला स्टेज के ठीक ऊपर पहुंचता है, झूले को पकड़ने वाली रस्सी या चेन का एक किनारा टूट जाता है. चंद सेकंड में, झूला एक तरफ झुककर अनियंत्रित हो जाता है और दूल्हा-दुल्हन को लेकर जमीन पर गिर जाता है.

View this post on Instagram A post shared by A-One Rajasthan (@a_one_rajasthan)

बचाने के लिए दौड़ पड़े रिश्तेदार

वीडियो में साफ़ दिखता है कि इस अप्रत्याशित घटना के बाद मेहमान और परिवारजन तुरंत स्टेज की ओर दौड़ पड़ते हैं. गनीमत यह रही कि ऊंचाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन दूल्हा-दुल्हन को चोटें आने की खबरें हैं. यह घटना बताती है कि शादियों को सोशल मीडिया पर वायरल करने के दबाव में लोग अब इतने बड़े खतरे उठाने को तैयार हैं. इवेंट प्लानर्स को भी 'वाहवाही' बटोरने के बजाय अपने ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए.

यूजर्स बोले, ये ट्रेंड जान ले लेंगे

वीडियो को a_one_rajasthan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये नए नए ट्रेंड अब दूल्हा दुल्हन की जान के लिए खतरा बन गए हैं. एक और यूजर ने लिखा...इतना पैसा लगाकर अपनी जान कौन मुसीबत में डालता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन खतरों से बचें, ऐसे इवेंट वालों को शादी में न घुसने दें.

