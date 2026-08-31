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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'

'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'

चारू कहती हैं कि, "आज भी ऑफिस जाते वक्त यही लगता है कि बस किसी तरह आज का दिन कट जाए, आज पास हो जाऊं, कल के एग्जाम की तैयारी कल करूंगी."

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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स्कूल के दिनों में परीक्षा और होमवर्क का जो तनाव हुआ करता था, क्या वह ऑफिस जॉइन करने के बाद खत्म हो जाता है? बेंगलुरु की एक कॉरपोरेट कर्मचारी का मानना है कि यह तनाव कभी खत्म ही नहीं होता, बस इसका नाम बदल जाता है. तीन साल से नौकरी कर रही चारू गुप्ता नाम की महिला का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट लाइफ की इस कड़वी सच्चाई को बेहद आसान शब्दों में बयां किया है.

"हर सोमवार लगता है जैसे आज फिर कोई एग्जाम है"

चारू ने अपने वीडियो में शेयर किया कि स्कूल छोड़े तीन साल हो गए हैं, लेकिन मानसिक स्थिति आज भी वैसी ही है. उन्होंने कहा, "आज भी ऑफिस जाते वक्त यही लगता है कि बस किसी तरह आज का दिन कट जाए, आज पास हो जाऊं, कल के एग्जाम की तैयारी कल करूंगी." उनके मुताबिक, ऑफिस की पेंडिंग फाइल्स और ईमेल्स बिल्कुल स्कूल के अधूरे होमवर्क की तरह महसूस होते हैं, जो कभी पीछा नहीं छोड़ते.

 
 
 
 
 
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वीकेंड का दर्द: न काम हो पाता है, न आराम!

चारू ने कॉरपोरेट कर्मचारियों के वीकेंड की सबसे बड़ी त्रासदी पर भी बात की. उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को लैपटॉप पर काम का बोझ दिमाग में घूमता रहता है. नतीजा यह होता है कि डर और टालमटोल (Procrastination) के चक्कर में न तो काम पूरा हो पाता है और न ही इंसान आराम कर पाता है. रविवार की रात आते-आते पैनिक बढ़कर चरम पर पहुंच जाता है और मजबूरी में काम निपटाना पड़ता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा- 'यह तो हमारी कहानी है'

चारू गुप्ता के इस वीडियो पर इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. ढेरों सोशल मीडिया यूजर्स ने इस बात से सहमति जताई कि यह सिर्फ चारू की नहीं, बल्कि हर कॉरपोरेट एम्प्लॉई की कहानी है. यूजर्स ने लिखा कि स्कूल का 'रिपोर्ट कार्ड' अब ऑफिस में 'अपे्रजल' बन गया है और 'टीचर की डांट' की जगह 'बॉस का ईमेल' आ गया है. कई लोगों ने कमेंट किया कि रविवार की शाम होते ही सोमवार की मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन का डर हावी होने लगता है, जिससे हफ्ता खत्म होने की खुशी गायब हो जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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