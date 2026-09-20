बकरियां चरा रहे चाचा के सामने अचानक आई शेरनी, फिर जो हुआ वायरल हो गया
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपनी बकरियों के झुंड को जंगल के पक्के रास्ते से चराकर ले जा रहे हैं. तभी सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक बड़ी और खूंखार शेरनी बैठी हुई दिखाई देती है.
सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि जंगल का राजा या रानी केवल अपनी मर्जी चलाती है, तो यह वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगा. इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला लेकिन मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग चरवाहा अपने स्वैग और गजब के कॉन्फिडेंस से जंगल की सबसे खूंखार शिकारियों में से एक 'शेरनी' की हेकड़ी निकालते नजर आ रहे हैं.
रास्ते में घात लगाकर बैठी थी खूंखार शेरनी
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपनी बकरियों के झुंड को जंगल के पक्के रास्ते से चराकर ले जा रहे हैं. तभी सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक बड़ी और खूंखार शेरनी बैठी हुई दिखाई देती है. शेरनी लगातार बकरियों के झुंड और चाचा पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी. आमतौर पर ऐसे आमने-सामने के मोमेंट में कोई भी इंसान डर के मारे कांप उठे या बकरियों को छोड़कर भाग खड़ा हो.
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चाचा का 'अल्फा एटीट्यूड' और आंखों ही आंखों में टक्कर
लेकिन हमारे चरवाहे चाचा कुछ अलग ही मिट्टी के बने निकले. उनके हाथ में सिर्फ एक साधारण सा लकड़ी का डंडा था. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि रास्ते में शेरनी बैठी है, वे बिल्कुल भी नहीं घबराए. चाचा ने न अपनी रफ्तार धीमी की और न ही पीछे हटे, बल्कि उन्होंने सीधे शेरनी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया. उनका एटीट्यूड ऐसा था मानो जंगल के असली राजा वही हों.
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उल्टे पांव भागी जंगल की रानी, यूजर्स बोले- 'चाचा तो असली गीगाचैड निकले.'
जैसे ही शेरनी ने थोड़ा आगे बढ़ने या हरकत करने की कोशिश की, चाचा तुरंत पलटकर उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कह रहे हों."आगे बढ़ने की सोचना भी मत." चाचा का यह बेखौफ रूप देखकर खूंखार शेरनी का सारा शिकार करने का भूत उतर गया. वह चाचा के इस गजब के आत्मविश्वास और स्वैग के आगे पस्त हो गई और चुपचाप दबे पाँव सड़क से हटकर झाड़ियों में गायब हो गई.
सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स चाचा के इस निडर अंदाज पर तरह-तरह के फनी और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है शेरनी को पता नहीं था कि चाचा इलाके के पुराने डॉन हैं." वहीं दूसरे ने लिखा, "डर को भी चाचा से डर लग गया, इसे कहते हैं 100% प्योर कॉन्फिडेंस."
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