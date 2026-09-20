गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबकरियां चरा रहे चाचा के सामने अचानक आई शेरनी, फिर जो हुआ वायरल हो गया

बकरियां चरा रहे चाचा के सामने अचानक आई शेरनी, फिर जो हुआ वायरल हो गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपनी बकरियों के झुंड को जंगल के पक्के रास्ते से चराकर ले जा रहे हैं. तभी सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक बड़ी और खूंखार शेरनी बैठी हुई दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आप सोचते हैं कि जंगल का राजा या रानी केवल अपनी मर्जी चलाती है, तो यह वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगा. इंटरनेट पर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला लेकिन मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग चरवाहा अपने स्वैग और गजब के कॉन्फिडेंस से जंगल की सबसे खूंखार शिकारियों में से एक 'शेरनी' की हेकड़ी निकालते नजर आ रहे हैं.

रास्ते में घात लगाकर बैठी थी खूंखार शेरनी

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग चाचा अपनी बकरियों के झुंड को जंगल के पक्के रास्ते से चराकर ले जा रहे हैं. तभी सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक बड़ी और खूंखार शेरनी बैठी हुई दिखाई देती है. शेरनी लगातार बकरियों के झुंड और चाचा पर अपनी नजर गड़ाए हुए थी. आमतौर पर ऐसे आमने-सामने के मोमेंट में कोई भी इंसान डर के मारे कांप उठे या बकरियों को छोड़कर भाग खड़ा हो.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल
उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम
सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम
ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती
हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती
ट्रेंडिंग
रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट
रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

चाचा का 'अल्फा एटीट्यूड' और आंखों ही आंखों में टक्कर

लेकिन हमारे चरवाहे चाचा कुछ अलग ही मिट्टी के बने निकले. उनके हाथ में सिर्फ एक साधारण सा लकड़ी का डंडा था. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि रास्ते में शेरनी बैठी है, वे बिल्कुल भी नहीं घबराए. चाचा ने न अपनी रफ्तार धीमी की और न ही पीछे हटे, बल्कि उन्होंने सीधे शेरनी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया. उनका एटीट्यूड ऐसा था मानो जंगल के असली राजा वही हों.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

उल्टे पांव भागी जंगल की रानी, यूजर्स बोले- 'चाचा तो असली गीगाचैड निकले.'

जैसे ही शेरनी ने थोड़ा आगे बढ़ने या हरकत करने की कोशिश की, चाचा तुरंत पलटकर उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कह रहे हों."आगे बढ़ने की सोचना भी मत." चाचा का यह बेखौफ रूप देखकर खूंखार शेरनी का सारा शिकार करने का भूत उतर गया. वह चाचा के इस गजब के आत्मविश्वास और स्वैग के आगे पस्त हो गई और चुपचाप दबे पाँव सड़क से हटकर झाड़ियों में गायब हो गई.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है. यूजर्स चाचा के इस निडर अंदाज पर तरह-तरह के फनी और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है शेरनी को पता नहीं था कि चाचा इलाके के पुराने डॉन हैं." वहीं दूसरे ने लिखा, "डर को भी चाचा से डर लग गया, इसे कहते हैं 100% प्योर कॉन्फिडेंस."

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल
उई अम्मा गाने पर कॉलेज की हसीना ने किया डांस...वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम
सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम
ट्रेंडिंग
हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती
हरियाणवी गाने पर गजब झूमी भाभी, हुस्न और नखरे देख दिवाने हुए बाराती
ट्रेंडिंग
रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट
रानू मंडल ने गाया आइटम सॉन्ग, कांटा लगा पर झूमा पूरा इंटरनेट
Advertisement

वीडियोज

Middle East Conflict: Iran-Houthis पर America बड़ा हमला होने वाला है! | Donald Trump | Tehran
Romana Isar Khan: 'मां' पर मजाक..टूटी सियासी मर्यादा? | Rahul Gandhi | BJP Vs Congress | Indore
Ukraine Attack on Russia: यूक्रेन ने दागे ताबड़तोड़ ड्रोन, मची भारी तबाही | Putin | Breaking News
Salman Khan ने Trollers को दिया जवाब, T-Shirt उतारी और Katrina Kaif के Body-Shaming पर की बात
Sunny Kaushal और Isabelle Kaif की Turkey Photos से फिर उठीं Dating Rumours, क्या है कनेक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
इटली के स्कूलों में बुर्का पर लगेगी रोक! मेलोनी बोलीं - 'हर क्लास में...'
दिल्ली NCR
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
संजय राउत का सतीश सालियान पर बड़ा दावा, बोले- 'हमें सब पता है कि...'
बॉलीवुड
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
'मायसा' का दमदार टीजर रिलीज, दिखा रश्मिका मंदाना का अनदेखा अवतार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
'मुझे दुख है...', टाटा ट्रस्ट के वकील नियुक्त होने पर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
ऑटो
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
जंगल में अचानक बंद पड़ जाए EV कार तो क्या करें, ऐसे मिलेगी राहत
एग्रीकल्चर
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
किसानों को मालामाल बना सकता है कैक्टस, इससे कितनी कमाई?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget