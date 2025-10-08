जब ट्रेन से एक्टिवा ने लगाई रेस! खिलौने की तरह भगाते दिखे हुड़दंगी- वीडियो देख खौल उठेगा खून

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है. खासकर सड़क पर स्टंट करने वाले युवाओं के वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें तीन लड़के अपनी जान को दांव पर लगाकर एक्टिवा को ट्रेन के साथ रेस कराते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर कोई भी यही कहेगा कि यह न सिर्फ लापरवाही है बल्कि खतरनाक खेल भी है.

ट्रेन से एक्टिवा की लगाई रेस, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

वीडियो में दिखता है कि एक्टिवा की हालत खराब हो चुकी है. उसकी बेल्ट बुरी तरह से आवाज कर रही है. लेकिन तीनों लड़के मानो किसी मिशन पर हों. वे हार मानने को तैयार ही नहीं और स्कूटी को पूरी रफ्तार से दौड़ाए जा रहे हैं. इस खतरनाक हरकत ने लोगों को हक्का-बक्का कर दिया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के पास से एक ट्रेन गुजर रही है.

ट्रेन के पैरेलल रोड पर तीन लड़के एक एक्टिवा पर सवार हैं. वे न सिर्फ खुद की जान खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं. स्कूटी की हालत देखते ही बन रही है. बेल्ट चिल्ला रही है और इंजन पूरी तरह से चीख रहा है. इसके बावजूद लड़के उसे और तेज दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यह नजारा इतना खतरनाक है कि देखने वालों की सांसें अटक जाएं.

यूजर्स ने पुलिस को किया टैग, पूछा कार्रवाई कब?

लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने कहा कि यह युवाओं की बेवकूफी है तो किसी ने इसे “स्टंट का बेतुका शौक” बताया. कई लोगों ने रेलवे और ट्रैफिक पुलिस को टैग कर इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब हजारों बार शेयर हो चुका है और लगातार चर्चा में बना हुआ है. वीडियो को Avneet Khurana नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

