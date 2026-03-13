साइलेंट हीरो: रोड डिवाइडर पर हर दिन पौधों को पानी देता है ये शख्स, इंटरनेट पर लोग कर रहे सलाम

शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपने काम-काज में इतने बिजी हो जाते हैं कि अक्सर आसपास की छोटी-छोटी चीजें ध्यान में नहीं आतीं, ऐसे में कोई भी छोटा सा नेक काम हमें यह याद दिला सकता है कि इंसानियत और प्रकृति के लिए किए गए प्रयास का कोई मापदंड नहीं होता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया. इसमें एक शख्स रोज सुबह सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे पौधों को चुपचाप पानी देता है.

रोड डिवाइडर पर हर दिन पौधों को पानी देता है ये शख्स

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @insta_deevee नाम के एक अकाउंट ने रिकॉर्ड किया और थ्रेड्स पर शेयर किया. वीडियो में दिखाया गया है कि यह व्यक्ति हर दिन बिना किसी शोर या ध्यान आकर्षित किए, धीरे-धीरे और सावधानी से सड़क किनारे लगे पौधों को पानी देता है. वह न तो इस काम के लिए किसी की तारीफ चाहता है, न ही इसका कोई सोशल मीडिया प्रचार करता है. यह सिर्फ उसका रोज का छोटा सा प्रयास है, जो प्रकृति और हरियाली के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है.

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वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा गया

हर सुबह, बिना किसी चूक के, यह सज्जन सड़क के डिवाइडर पर लगे इन शांत हरे-भरे जीवों की प्यास बुझाने आता है. उसे न तो शोहरत की चाह है, न ही कोई फिल्म बनाने की, बस एक नेक आत्मा, जो प्रेम का वास्तविक उदाहरण पेश कर रही है. क्या हम भी इतने निस्वार्थ हो सकते हैं.

Every single morning, without fail, he comes to quench the thirst of these silent green lives on the road divider. No fame sought. No reel made. Just a beautiful soul doing what love looks like in action. Can we still be this selfless? pic.twitter.com/6zAB3oggoO — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) March 10, 2026

इंटरनेट पर लोग कर रहे सलाम

सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखकर कई लोग प्रभावित हुए और उन्होंने इस व्यक्ति की सराहना की, कई लोगों ने कमेंट किया कि इस तरह के छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी शहर में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. कुछ ने लिखा कि अक्सर पर्यावरण जागरूकता के अभियान बड़े पैमाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन सड़क किनारे के पौधों को रोजाना पानी देना जैसी साधारण दिनचर्या भी बहुत जरूरी है.

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