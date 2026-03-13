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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगैस खत्म हो गई तो जुगाड़ तो है न, बंदे ने कपड़े वाले प्रेस पर बना डाली रोटी; देखें वीडियो

गैस खत्म हो गई तो जुगाड़ तो है न, बंदे ने कपड़े वाले प्रेस पर बना डाली रोटी; देखें वीडियो

गैस संकट के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गैस चूल्हे के बिना ही रोटी बनाते हुए दिखाई देता है. इस अनोखे तरीके को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Mar 2026 11:29 AM (IST)
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भारत में जुगाड़ की कहानियां अक्सर सुनने और देखने को मिलती हैं. जब भी कोई मुश्किल सामने आती है, लोग उसका कोई न कोई अनोखा हल निकाल ही लेते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में इंडियन जुगाड़ की चर्चा होती रहती है. कई बार यह जुगाड़ लोगों के काम भी आ जाते हैं, खासकर तब जब अचानक कोई जरूरी चीज उपलब्ध न हो. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

दरअसल, देश के कई हिस्सों से इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. कुछ जगहों पर लोग गैस खत्म होने के कारण लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, तो कहीं लोग इंडक्शन या अन्य तरीकों का सहारा ले रहे हैं. ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति गैस चूल्हे के बिना ही रोटी बनाते हुए दिखाई देता है. इस अनोखे तरीके को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यह वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर @Shoonya_ydv नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ लिखा गया है कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर सरकार की बदनामी कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि वीडियो को कई लोग मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं और इसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी बता रहे हैं. 

बंदे ने कपड़े वाले प्रेस पर बना डाली रोटी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति रसोई में रोटी बनाने की तैयारी कर रहा है. वह पहले आटे की लोई बनाता है और उसे चकले-बेलन की मदद से बेलता है. इसके बाद वह गैस चूल्हे या तवे की जगह कपड़े प्रेस करने वाली इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करता है. व्यक्ति पहले प्रेस को बिजली से जोड़कर गर्म करता है और फिर उसे तवे की तरह यूज करते हुए उस पर रोटी सेंकने लगता है. 

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि गर्म प्रेस पर रखी रोटी धीरे-धीरे सिकने लगती है. कुछ ही देर में रोटी तैयार भी हो जाती है. इस अनोखे तरीके को देखकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि आम तौर पर रोटी बनाने के लिए तवा और गैस चूल्हे की जरूरत होती है. 

यह भी पढ़ें -वीडियो देखते-देखते अचानक फटा मोबाइल, बाल-बाल बची बच्ची; वीडियो वायरल

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स इसे भारतीय जुगाड़ का बेहतरीन बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे खतरनाक भी बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, अमेरिका ने हार मान ली है. हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इस तरह के प्रयोग मजाक में भले ही ठीक लगें, लेकिन इन्हें घर पर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज इस तरह करना खतरनाक हो सकता है और इससे हादसा भी हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - LPG सिलेंडर मिलने हुए मुश्किल तो मीमर्स की आ गई मौज, देखें किस तरह ले रहे मजे?

Published at : 13 Mar 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Indian Jugaad VIRAL VIDEO Gas Shortage Lpg Gas Crisis Roti On Press
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