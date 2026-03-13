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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल

ट्रेन में मां बेटी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मिडिल बर्थ कब्जा कर दिखाई गुंडागर्दी; वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं ने ट्रेन में अपनी तय सीट होने के बावजूद दूसरी बर्थ पर कब्जा कर लिया और जब दूसरे यात्रियों ने इसका विरोध किया तो मामला बहस से बढ़कर गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Mar 2026 12:10 PM (IST)
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ट्रेन से जुड़े वीडियो अक्सर इंटरनेट पर तेजी से वायरल जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं और वहां छोटी-सी बात भी कभी-कभी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मां और उसकी बेटी ट्रेन के डिब्बे में जमकर हंगामा करती नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं ने ट्रेन में अपनी तय सीट होने के बावजूद दूसरी बर्थ पर कब्जा कर लिया और जब दूसरे यात्रियों ने इसका विरोध किया तो मामला बहस से बढ़कर गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया.

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग महिलाओं के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ लोग पूरे मामले की सच्चाई जानने की मांग कर रहे हैं. इसी वजह से यह घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गई है. 
 
क्या है पूरा मामला?

ट्रेन में सफर कर रही एक महिला और उसकी बेटी को लोअर बर्थ आवंटित की गई थी. लेकिन दोनों को लोअर बर्थ पर सोने के बजाय मिडिल बर्थ पर सोना था, इसी कारण उन्होंने अपनी सीट के बजाय मिडिल बर्थ को नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया, इसी डिब्बे में बैठा एक परिवार इस बात से परेशान हो गया, क्योंकि मिडिल बर्थ नीचे होने की वजह से नीचे बैठे लोगों को दिक्कत हो रही थी. परिवार के लोगों ने विनम्रता से महिलाओं से कहा कि वे मिडिल बर्थ को ऊपर कर दें ताकि बच्चे आराम से नीचे बैठ सकें, लेकिन यह बात महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आई. बताया जा रहा है कि समझाने के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता ही चला गया. कुछ ही देर में बहस तेज हो गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. 

बहस से बढ़ा विवाद

परिवार ने कई बार शांति से बात करने की कोशिश की और कहा कि बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है, इसलिए मिडिल बर्थ को ऊपर कर दिया जाए, लेकिन महिला और उसकी बेटी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया. बताया जाता है कि इसके बाद दोनों ने जोर-जोर से बहस शुरू कर दी और कथित तौर पर गाली-गलौज भी करने लगीं. स्थिति तब और बिगड़ गई जब बात हाथापाई तक पहुंच गई. डिब्बे में मौजूद दूसरे यात्री भी इस विवाद को देखकर हैरान रह गए.  महिलाओं का कहना था कि उन्हें आसपास बैठे परिवार से सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वे नहीं चाहतीं कि कोई उनके पास बैठे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक तनाव बना रहा. 

टीटी को बुलाना पड़ा

जब मामला ज्यादा बढ़ गया और ट्रेन के डिब्बे में शोर-शराबा होने लगा, तो यात्रियों ने रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ को सूचना दी. इसके बाद टीटी को मौके पर बुलाया गया. टीटी के आने के बाद स्थिति को शांत कराने की कोशिश की गई. हालांकि विवाद इतना बढ़ चुका था कि बात सिर्फ समझाने तक सीमित नहीं रही. बाद में बताया गया कि महिलाओं ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत यानी एफआईआर भी दर्ज कराई. 

यह भी पढ़ें - पाकिस्तान तो T-20 से बाहर ही नहीं निकल पाया, सिर्फ 114 पर आउट हुई पूरी टीम तो वायरल हुए मीम्स

बेहोश होने का ड्रामा?

वायरल वीडियो में एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस और झगड़े के दौरान महिला अचानक से बेहोश होने जैसी स्थिति में दिखाई देती है, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह बेहोश होना असली नहीं बल्कि एक तरह का नाटक था. इसी वजह से इंटरनेट पर कई लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि जब झगड़ा बढ़ गया तो आंटी अचानक बेहोश हो गईं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन में सफर करते समय सभी यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए. वहीं कई यूजर्स का मानना है कि छोटी-सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद होना बिल्कुल गलत है.लोगों का कहना है कि अगर दोनों पक्ष शांतिपूर्वक बातचीत करते तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता. 

यह भी पढ़ें - चेन्नई की कंपनी में खत्म हुई गैस, UP-बिहार के मजदूरों ने देसी जुगाड़ से बनाया खाना; देखें वीडियो

Published at : 13 Mar 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Train Viral Video Fight In Train Mother Daughter Drama Train Middle Berth Dispute
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