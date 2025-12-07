कानपुर में ऐसा नजारा देखने को मिला कि लोग बोले “रेलवे वाले तो फेल हो गए, लेकिन चाचा ने जेई और इंजीनियरों को एक झटके में रिटायर कर दिया.” सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों से खड़ी मालगाड़ी को जरा-सी देरी में ठीक कर देने वाला कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, बल्कि वहीं का ‘लोकल चाचा’ था. वो भी सिर्फ एक हथौड़ा लेकर. वीडियो देखकर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी.

5 घंटे बताया गया सुधार समय

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देती है, जहां दोनों तरफ लंबी लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं. वजह एक मालगाड़ी, जिसके एक डिब्बे के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगता है. धुआं देखकर ड्राइवर मालगाड़ी को रोक देता है और जांच की टीम बुलाने की सूचना देता है. बताया जा रहा है कि रेलवे के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि समस्या ठीक होने में करीब 5 घंटे लगेंगे. यानी आधा शहर जाम, लोग परेशान और ट्रेन वहीं अटकी हुई.

View this post on Instagram A post shared by Himanshu Rajput ( Video Editor ) (@memes.himmu)

चाचा की बात सुनकर हैरान रह गए लोग

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा बगल में खड़े एक आम से दिखने वाले चाचा पर जाता है. कैमरा मैन बताता है कि ये चाचा यहीं के लोकल हैं और रोज इसी मार्ग से आते-जाते रहते हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने ट्रेन में हो रही समस्या को अपनी नजर से देखा और तुरंत कहा “अरे भैया, इसमें इतना टाइम नहीं लगता. दे दो मुझे 10 मिनट.” पहले तो लोग हंसते हैं, लेकिन चाचा की आत्मविश्वास भरी आवाज देखकर उन्हें मौका देने का फैसला किया जाता है. चाचा का नाम मनोज शुक्ला बताया जा रहा है.

10 मिनट में सुधार दी मालगाड़ी

इसके बाद जो होता है, वो वीडियो को वायरल बना देता है. चाचा केवल एक हथौड़ा मांगते हैं और सीधे ट्रेन के पहिए के पास पहुंच जाते हैं. कैमरा मैन बोलता है कि इन चाचा ने कहा कि मैं ट्रेन को ठीक कर दूंगा, चाचा ने एक हथोड़े की मदद से ट्रेन की समस्या केवल 10 मिनट में ठीक कर दी और अब ये रवाना हो गई है....घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की बताई जा रही है. वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एबीपी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को memes.himmu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है मजे लेने के लिए चलती ट्रेन के आगे खड़े होकर यूं ही वीडियो बना दिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा मान गए आपको.

