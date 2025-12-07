हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगक्रॉसिंग पर मालगाड़ी हुई खराब तो इंजीनियर बोले 5 घंटे, चाचा ने 10 मिनट में हथौड़े से ठीक कर दौड़ा दी ट्रेन- वीडियो वायरल

क्रॉसिंग पर मालगाड़ी हुई खराब तो इंजीनियर बोले 5 घंटे, चाचा ने 10 मिनट में हथौड़े से ठीक कर दौड़ा दी ट्रेन- वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देती है, जहां दोनों तरफ लंबी लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Dec 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

कानपुर में ऐसा नजारा देखने को मिला कि लोग बोले “रेलवे वाले तो फेल हो गए, लेकिन चाचा ने जेई और इंजीनियरों को एक झटके में रिटायर कर दिया.” सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों से खड़ी मालगाड़ी को जरा-सी देरी में ठीक कर देने वाला कोई मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, बल्कि वहीं का ‘लोकल चाचा’ था. वो भी सिर्फ एक हथौड़ा लेकर. वीडियो देखकर आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी.

5 घंटे बताया गया सुधार समय

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देती है, जहां दोनों तरफ लंबी लाइन में गाड़ियां खड़ी हैं. वजह एक मालगाड़ी, जिसके एक डिब्बे के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगता है. धुआं देखकर ड्राइवर मालगाड़ी को रोक देता है और जांच की टीम बुलाने की सूचना देता है. बताया जा रहा है कि रेलवे के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्राथमिक जांच के बाद कहा कि समस्या ठीक होने में करीब 5 घंटे लगेंगे. यानी आधा शहर जाम, लोग परेशान और ट्रेन वहीं अटकी हुई.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Himanshu Rajput ( Video Editor ) (@memes.himmu)

चाचा की बात सुनकर हैरान रह गए लोग

लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैमरा बगल में खड़े एक आम से दिखने वाले चाचा पर जाता है. कैमरा मैन बताता है कि ये चाचा यहीं के लोकल हैं और रोज इसी मार्ग से आते-जाते रहते हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने ट्रेन में हो रही समस्या को अपनी नजर से देखा और तुरंत कहा “अरे भैया, इसमें इतना टाइम नहीं लगता. दे दो मुझे 10 मिनट.” पहले तो लोग हंसते हैं, लेकिन चाचा की आत्मविश्वास भरी आवाज देखकर उन्हें मौका देने का फैसला किया जाता है. चाचा का नाम मनोज शुक्ला बताया जा रहा है.

10 मिनट में सुधार दी मालगाड़ी

इसके बाद जो होता है, वो वीडियो को वायरल बना देता है. चाचा केवल एक हथौड़ा मांगते हैं और सीधे ट्रेन के पहिए के पास पहुंच जाते हैं. कैमरा मैन बोलता है कि इन चाचा ने कहा कि मैं ट्रेन को ठीक कर दूंगा, चाचा ने एक हथोड़े की मदद से ट्रेन की समस्या केवल 10 मिनट में ठीक कर दी और अब ये रवाना हो गई है....घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की बताई जा रही है. वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एबीपी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को memes.himmu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है मजे लेने के लिए चलती ट्रेन के आगे खड़े होकर यूं ही वीडियो बना दिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चाचा मान गए आपको.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

Published at : 07 Dec 2025 09:26 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Train Repair
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
Advertisement

वीडियोज

बंगाल में गीता vs बाबरी का चल रहा है रण!
बंगाल में धर्मयुद्ध..चुनावी से पहले बड़ा षड्यंत्र !
कलब अग्निकांड में 10 लोगों के शवों की हुई शिनाख्त
Parliament Update: संसद में वंदे मातरम पर होगी चर्चा, हंगामें के भी आसार | Breaking
Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर? चीन-पाकिस्तान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
1500KM तक का टारगेट तबाह... कितनी खतरनाक है Kalibr-PL मिसाइल, जिसका रूस ने भारत को दिया ऑफर?
महाराष्ट्र
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
ओटीटी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
क्रिकेट
वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को 35 दिन बाद करोड़ों की प्राइज मनी, दिल्ली CM रेखा गुप्ता का एलान
वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को 35 दिन बाद करोड़ों की प्राइज मनी, दिल्ली CM रेखा गुप्ता का एलान
फूड
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
जनरल नॉलेज
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
ट्रेंडिंग
Video: माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
माशाअल्लाह मुस्लिम एआई! AI एक्सपो में रोबोट को पहनाया इस्लामिक पहनावा- यूजर्स ने ले ली मौज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget