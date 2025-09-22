चीन में अब युवा लोग एक नया फैशन अपना रहे हैं. ये फैशन है दांतों पर टैटू बनवाने का. जी हां, सही समझे, दांतों पर टैटू. सुनने में अजीब लगता है और अगर आप दांतों की सेहत की परवाह करते हैं तो ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है. लेकिन सच ये है कि ये टैटू सीधे दांत पर नहीं बनते, बल्कि 3D प्रिंटिंग से बने छोटे क्राउन पर बनाए जाते हैं और फिर असली दांत के ऊपर इन्हें लगा दिया जाता है. सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल होते ही लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे.

चमड़ी से बोर हो चुके चीन के युवा दांतों पर बनवा रहे टैटू

आपको बता दें कि दांतों के टैटू बनवाना आसान है और दर्द नहीं होता. पहले क्राउन बनाया जाता है, फिर उस पर कोई डिजाइन, अक्षर या चित्र उकेरा जाता है. इसके बाद इसे दांत के ऊपर रखा दिया है. अगर कोई इसे बदलना चाहे तो बस नया क्राउन लगवा सकता है. कुछ लोग अपने प्यार के पहले अक्षर, लकी नंबर या भाग्यवर्धक शब्द जैसे "पैसा कमाना" या "लक्ष्य हासिल करना" भी बनवाते हैं. लोग कहते हैं कि यह पुराने त्वचा वाले टैटू से अलग और नया तरीका है खुद को दिखाने का.

डॉक्टर्स ने दे दी चेतावनी

आपको बता दें कि अब ये फैशन सोशल मीडिया पर छा गया है. लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मजे भी ले रहे हैं. बड़े डेंटल क्लिनिक भी अब क्राउन बनवाने के साथ मुफ्त दांतों पर टैटू का ऑफर देने लगे हैं. लेकिन हर कोई इसे सही नहीं मानता. शंघाई के दंत चिकित्सक बताते हैं कि क्राउन पर टैटू बनाने से क्राउन कमजोर हो सकता है और घिसाव बढ़ सकता है. इसलिए जो लोग बनवाना चाहें, उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

यूजर्स ने कमेंट कर लिए मजे

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ कमेंट करने वालों की झड़ी लग गई. किसी ने इसे सही ठहराया तो किसी ने इसे सेहत के साथ खिलवाड़ समझा. एक यूजर ने लिखा...वो चीन वाले हैं, जिन दांतों से कुछ भी खा जाते हैं उन दांतों पर कुछ भी बनवाना कोई बड़ी बात नहीं. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग दुनिया में सबसे अलग हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चमड़ी कम पड़ गई थी क्या?

