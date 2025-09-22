सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ गुदगुदा भी देते हैं. कभी कोई अनोखे जुगाड़ से लोगों का ध्यान खींच लेता है तो कभी किसी की स्टाइलिश एंट्री चर्चा का विषय बन जाती है. अब ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने एंट्री ही इतनी शाही मारी कि देखने वाले दंग रह गए. आमतौर पर डिलीवरी बॉय को स्कूटी या बाइक पर ऑर्डर डिलीवर करते हुए देखा जाता है, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि इस डिलीवरी बॉय ने गली में सीधी थार गाड़ी रोककर पैकेट पहुंचाया. जिसने भी यह नजारा देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं.

थार से डिलीवरी करने पहुंचा ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय

क्लिप में दिखता है कि एक शख्स अपनी बालकनी से वीडियो बना रहा है. अचानक गली में एक चमचमाती थार रुकती है. उसमें से पीले रंग के कपड़े पहने एक लड़का उतरता है और हाथ में ब्लिंकिट का पैकेट लेकर सीधे ऑर्डर देने चला जाता है. सामान डिलीवर करने के बाद वो वापस उसी लग्जरी कार में बैठता है और निकल जाता है. ये नजारा देखकर वीडियो बना रहे शख्स और उसकी बहन दोनों हैरानी से एक-दूसरे को देखते रह जाते हैं कि आखिर कोई थार से ऑर्डर डिलीवर कैसे कर सकता है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स हुए हैरान, बोले आज गरीबी महसूस हो रही है

वीडियो को divyagroovezz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....भाई इसे देखकर आज पहली बार गरीबी महसूस हो रही है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है अमीर बाप ने घर से निकाल दिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना गरीब भगवान सभी को बनाए.

