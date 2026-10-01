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तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दर्दनाक हादसा दिखाया गया है. दोपहर का वक्त है और मोहल्ले की सड़क सूनी पड़ी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तेज रफ्तार बाइक सवार एक मासूम बच्चे को जोरदार टक्कर मार देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर अब यूजर्स में गुस्सा है. वीडियो में बच्चे की मां भी दिखाई दे रही है जिसके पीछे बच्चा अचानक घर से निकलकर भागता है और तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ जाता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बच्चा हवा में उछलता है और दूर जाकर गिर जाता है. वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

तेज रफ्तार बाइक ने मारी मासूम को टक्कर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दर्दनाक हादसा दिखाया गया है. दोपहर का वक्त है और मोहल्ले की सड़क सूनी पड़ी हुई है. सड़क पर केवल एक महिला है जो सिर पर एक गठरी लेकर जा रही है. वीडियो में दूर से आ रही एक बाइक का तेज हॉर्न भी सुनाई देता है. इतने में एक बच्चा सड़क पर दौड़कर आता है और गठरी ले जा रही महिला के पास जाने के लिए सड़क को क्रॉस करने लगता है. इतने में दूर से आ रही बाइक वहां पहुंचती है और बच्चे को जोरदार टक्कर मार देती है.

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बाइक की भिड़ंत से अचेत हुआ मासूम बच्चा

बाइक पर दो लोग सवार हैं और टक्कर लगते ही वहीं चीख पुकार मच जाती है. लोग बच्चे के पास दौड़ते हैं जो अचेत हो चुका है. बाइक सवार भी आगे जाकर रुकते हैं और बाइक से उतरकर बच्चे के पास आते हैं. मोहल्ले में हुई यह दर्दनाक वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स को आया गुस्सा, बोले गलती बाइक सवारों की

वीडियो को @Heena895 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मोहल्ले की सड़कों पर तेज बाइक चलाने का मतलब क्या है. एक और यूजर ने लिखा...पूरी गलती बाइक सवार की है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रफ्तार उतनी ही रखो जितनी कंट्रोल कर सको.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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