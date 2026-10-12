ट्रेन में चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा बच्चा, दिल दहला देगा वीडियो

इंटरनेट पर इन दिनों ट्रेन हादसों और रेलवे स्टेशनों से जुड़े कई हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पल भर में सोशल मीडिया पर सनसनी मचा देते हैं. सोशल मीडिया पर चीन के सिचुआन प्रांत के एक रेलवे स्टेशन से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर इंसान के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं.

वीडियो में लापरवाही और किस्मत की एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है. इस दिल दहला देने वाले मामले में रेलवे पुलिस की सूझबूझ और एक्शन ने एक मासूम की जान बचाकर इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच समाया मासूम

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है。 वीडियो के बैकग्राउंड में स्टेशन पर हो रही अनाउंसमेंट भी साफ सुनाई दे रही है. जैसे ही मां अपने बड़े से सूटकेस को लेकर ट्रेन के दरवाजे के अंदर दाखिल होती है, पीछे-पीछे आ रहा नीली टी-शर्ट और सफेद हाफ पैंट पहने बच्चा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने चौड़े गैप को भांप नहीं पाता. पैर फिसलते ही मासूम पलक झपकते ही उस संकरे और गहरे गैप के अंदर नीचे गिर जाता है.

देवदूत बनकर पहुंची रेलवे पुलिस

बच्चे के नीचे गिरते ही स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है और ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी महिला घबराकर चिल्लाने लगती है. तभी वहां ड्यूटी पर तैनात एक रेलवे पुलिस अधिकारी तुरंत देवदूत बनकर मौके पर पहुंचता है. वह बिना एक पल गंवाए जमीन पर लेट जाता है और प्लेटफॉर्म के नीचे फंसे बच्चे को सांत्वना देते हुए कहता है, रोना मत बच्चे, मैं यहीं हूं.

ट्रेन में सफर करते समय अपने बच्चों का खास ख्याल रखें! देखिए, कैसे एक छोटी-सी लापरवाही के कारण बच्चा ट्रेन के गैप में गिर गया। गनीमत रही कि कुछ ही पलों में उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। https://t.co/8f3bBGvMZQ — Dreamgirl 🧚 (@dream_9hu) October 9, 2026

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सुरक्षित बाहर आया बच्चा

गैप के अंदर फंसे बच्चे को निकालने के लिए सभी लोग पूरी ताकत लगा देते हैं. वीडियो में वन, टू, थ्री की गिनती सुनाई देती है और पुलिसकर्मी बहुत ही सावधानी से बच्चे के सिर को बचाते हुए उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं. कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रोते हुए मासूम बच्चे को उस संकरी जगह से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूजर लिखता है कि, यह वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो गए, बच्चों के साथ सफर करते समय ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने पुलिस अधिकारी की तारीफ में लिखा, रेलवे पुलिसकर्मी ने जिस सूझबूझ और फुर्ती के साथ बच्चे को बाहर निकाला, वह वाकई काबिले तारीफ है, वह बच्चा बहुत खुशकिस्मत था. कुछ यूजर्स ने इस घटना को हर माता-पिता के लिए एक बड़ा सबक बताते हुए लिखा है कि स्टेशनों पर भीड़ और जल्दबाजी के वक्त बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए.

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