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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदूध वाले के पीछे पड़ गई गाय माता, सामने आया मजेदार वीडियो

दूध वाले के पीछे पड़ गई गाय माता, सामने आया मजेदार वीडियो

आपने अक्सर दूध वाले को गाय का दूध निकालते हुए वीडियो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दूध वाले को गाय से बचते हुए भागने का वीडियो देखा है? जानें ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले वायरल वीडियो के बारे में.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े वायरल वीडियो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं. कभी कोई जानवर अपनी शरारतों से लोगों को हंसा देता है तो कभी उसकी हरकत देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गाय और दूध वाले के बीच एक हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है. वीडियो की वायरल होने की वजह गाय का अलग बर्ताव है.

गाय को हमेशा से ही शांत पशु माना गया है, ऐसे में गाय का दूध वाले के पीछे भागने वाला वीडियो वायरल होना सोशल मीडिया पर यूजर्स का ध्यान खींच रहा है. जहां लोग अक्सर गाय को केवल चारा खाते हुए और दूध देते हुए देखते हैं. वहीं गाय का ऐसा अंदाज पहली बार देखने को मिल रहा है.

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दूध वाले के पीछे दौड़ती दिखी गाय

वीडियो में सड़क और पेट्रोल पंप जैसी जगह दिखाई देती है. आसपास दूसरी गाड़ियां और दोपहिया वाहन भी नजर आते हैं. तभी एक दूध वाला अपनी दोपहिया गाड़ी से वहां आता है. देखने में पहले तो यह किसी सामान्य वीडियो जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है पता चलता है कि दूध वाले की गाड़ी के पीछे एक गाय भी भाग रही है.

पीछा नहीं छोड़ रही

गाय एक ऐसा पशु है जिसे भारतीय समाज में खास महत्व दिया जाता है. कई जगहों पर गायों को सड़कों और बाजारों में घूमते हुए देखा जाता है. हालांकि कभी भी बिना वजह गाय को आगे से ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा गया है. दूध वाला पेट्रोल पंप तक आता है, तब तक गाय भी उसके पीछे-पीछे दौड़ती नजर आती है. वहीं जब वह अपने आप को बचाने के लिए पेट्रोल पंप से बाहर निकलता है. तब भी गाय उसके पीछे ही होती है. ऐसे में लोगों के मन में सावल भी पैदा हो रहा है कि आखिर गाय के पीछा करने की वजह क्या हो सकती है?

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कमेंट्स में सवाल पूछ रहे यूजर्स

वीडियो पर लाइक्स से ज्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं. इसकी वजह सिर्फ यही है कि यूजर्स जानना चाहते है कि गाय आखिर दूध वाले का पीछा क्यों कर रही है? एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि जरूर दूध वाले ने ही कुछ किया होगा. एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गाय अपने दूध के पैसे मांग रही है. हालांकि कुछ यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा पशु गाय नहीं बल्कि बैल है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा है कि वह गाय नहीं बैल है. गाय का शरीर ऐसा नहीं होता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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