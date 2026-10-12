ऐसे डिटेन हुआ सबसे छोटा प्रोटेस्टर, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर CJP प्रोटेस्ट के कई वीडियो सामने आ रहे हैं. इनमें से कुछ तो अपने मजेदार अंदाज के लिए वायरल भी हो रहे हैं. CJP प्रोटेस्ट से जुड़ा ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आपने CJP प्रोटेस्ट में बड़े-बड़े लोगों को देखा होगा. लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे CJP प्रोटेस्ट का सबसे छोटा प्रोटेस्टर कहा जा रहा है.

वीडियो में एक छोटे कद का शख्स प्रदर्शन के दौरान भागता नजर आ रहा है. उसे पकड़ने के लिए सुरक्षाकर्मी आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है, जिसने इस पूर घटना को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है. खास बात यह है कि इस बार शख्स को पकड़ने वाले RAF के जवानों के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आती है.

CJP प्रोटेस्ट के दौरान फिर भागता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक, यह शख्स CJP प्रोटेस्ट के दौरान एक बार फिर भागता हुआ दिखाई दिया. वीडियो में शख्स भूरे रंग की टी-शर्ट, ग्रे जींस पहने नजर आता है. उसके हाथ में एक काला मास्क भी है और वह तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है. वहीं उसके आसपास के दूसरे लोग भी भागते हुए नजर आते हैं. हालांकि वीडियो में यूजर्स को शख्स का छोटे-छोटे पैरों से भागना बेहद मजाकिया लग रहा है.

RAF के जवानों ने आखिरकार पकड़ ही लिया

वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शख्स को रोकने का यह पूरा घटनाक्रम गंभीर माहौल के बजाय हंसी-मजाक के अंदाज में नजर आया. पोस्ट में यह भी बताया गया है कि जवानों ने उसे मुस्कुराते हुए कुछ देर रोका और फिर जाने दिया. आमतौर पर किसी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की खबरें सामने आती हैं लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया पल बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आता है.

This bauna was spotted running away from the CJP protest again today. 😹 But this time, the RAF finally caught him and detained him with smiles and laughter before letting him go. Cutest video of the day! 😂 https://t.co/3hQByINH6E — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 10, 2026

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सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आया वीडियो

पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने इसे दिन का सबसे क्यूट वीडियो बताते हुए फनी इमोजी भी लगाया. वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वायरल वीडियो पर अब तक चार लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वहीं पांच हजार से ज्यादा लाइक्स वीडियो पर लोगों ने दिए है. वीडियो को सात सौ से ज्यादा लोगों ने री-शेयर भी किया है.

कमेंट्स कर रहे लोग

वीडियो के मजेदार होने की वजह से लोग उस पर कई फनी कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि भाई ने शुरु के 25 सेकंड भागने में अपनी पूरी जान लगा दी. कई यूजर्स तो शख्स की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत को सलाम है. कुछ यूजर्स ने शख्स के कद की वजह से चिंता भी जताई है. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसे प्रोटेस्ट में जाना शख्स के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि कद की वजह से उसके साथ हादसा भी हो सकता है.

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