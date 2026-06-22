हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSchool Tod Dunga Boy: बिहार के छोटे बच्चे का "स्कूल को तोड़ दूंगा" वाला वीडियो वायरल, लोग बोले- ये तो असली कैरेक्टर

School Tod Dunga Boy: बिहार के छोटे बच्चे का "स्कूल को तोड़ दूंगा" वाला वीडियो वायरल, लोग बोले- ये तो असली कैरेक्टर

School Tod Dunga Boy: एक छोटे बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टीचर की डांट से नाराज होकर उसने पूरे स्कूल को तोड़ने की धमकी दी, जिसे देखकर लोग खूब हंस रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

School Tod Dunga Boy: बिहार के बच्चे बड़े भोकाली होते हैं, ये तो सुना ही होगा. ऐसा ही कुछ वीडियो बिहार की एक स्कूल की वायरल हो रही है, जिसमें ये बात तो सच साबित होती है कि वाकई बिहार के बच्चे भोकाली होते हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल क्लासरूम में टीचर ने इस बच्चे को किसी बात पर डांट दिया, लेकिन बच्चे ने डांट सुनकर शांत रहने या माफी मांगने की बजाय कुछ ऐसा कहा जो सुनकर हर कोई हंसने लगा. उसने गुस्से में टीचर की तरफ देखकर कह दिया कि वह पूरे स्कूल को तोड़ डालेगा. यह सुनते ही क्लासरूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि टीचर खुद यह समझ नहीं पाई कि इस पर वो हैरान हो, गुस्सा करे या हंसे. 

बार-बार दोहराता रहा अपनी बात

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह छोटा सा बच्चा टीचर से दूर खड़े होकर बार-बार धमकी दे रहा है कि वह स्कूल को तोड़ देगा. उसके मासूम और प्यारे से चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए. दावा है कि टीचर ने उसको पढ़ाई न करने के लिए डांट दिया था, जिस पर बच्चे को गुस्सा आ गया. बच्चे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो पहली कक्षा का होगा.  उसके गुस्सा होने पर जब टीचर ने उसे अपने पास बुलाया, तो उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वह रोने लगा. फिर जैसे ही वह वहां से थोड़ा दूर गया, उसका वही पुराना अंदाज वापस आ गया और वह दोबारा जोर-जोर से कहने लगा कि वह स्कूल को तोड़ देगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharatinlast8hr🇮🇳 (@bharatinlast8hr)

यह भी पढ़ेंः Video: गाड़ी के नीचे छिपी थी नन्ही-सी जान, इस पुलिस जवान की तत्परता से बच गई जान- सलाम कर रहे यूजर्स

कमेंट्स में भी लोगों ने लिए खूब मजे

इस वीडियो पर आए कमेंट्स भी कम मजेदार नहीं हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बच्चे को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उसके इस गुस्से की वजह से कहीं सर ही स्कूल न छोड़ दें. वहीं कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में बिहार का अगला सीएम तक बता दिया, तो किसी ने इसे छिल्लर पार्टी का टपोरी बॉय कहकर पुकारा.  एक कमेंट में बच्चे की इस अदा को इतना पसंद किया गया कि यूजर ने लिखा कि ऐसा बच्चा तो उसके कॉलेज में भी आना चाहिए.  कुछ कमेंट्स में बिहार के लोगों के दिलेर अंदाज पर भी हल्के-फुल्के तरीके से मजाक किया गया, यह कहते हुए कि यही असली बिहार है.  इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. यही कारण है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ेंः  Viral Video : ये तो अत्याचार है... वीडियो देखकर टूट जाएगा समोसा लवर्स का दिल, तलने के बजाय पेंट किया जा रहा

Published at : 22 Jun 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Bihar Viral Video Internet Trending Video Bihar School Kid Viral Funny Classroom Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
School Tod Dunga Boy: बिहार के छोटे बच्चे का
बिहार के छोटे बच्चे का "स्कूल को तोड़ दूंगा" वाला वीडियो वायरल, लोग बोले- ये तो असली कैरेक्टर
ट्रेंडिंग
Peak Bengaluru moment: फ्लैट देखने गई लड़कियों को बालकनी में मिला खुला बाथरूम, यूजर्स के उड़े होश
फ्लैट देखने गई लड़कियों को बालकनी में मिला खुला बाथरूम, यूजर्स के उड़े होश
ट्रेंडिंग
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: 14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
14 फीट लंबी मौत का रेस्क्यू, गांव वालों का लगा जमावड़ा- वीडियो देख दहला इंटरनेट
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran Peace Talk: पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
पहले दौर की मीटिंग के बीच ट्रंप ने ऐसा क्या कहा? भड़क गया ईरान, कमरे से बाहर चला गया डेलिगेशन, फिर क्या हुआ?
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
जेल में बंद इंजीनियर रशीद छोड़ना चाहते हैं बारामूला सांसद का पद! पहले पार्टी लेगी जनता की राय
विश्व
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत संग बॉर्डर विवाद पर बालेन शाह मान ही नहीं रहे, यूके के मीडिएशन पर सफाई भी दी और अड़े भी, 'जरूरत पड़ी तो...'
बॉलीवुड
Maa Inti Bangaram BO Day 3: संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़
संडे को 'मा इंति बंगारम' पर हुई नोटों की बारिश, डबल डिजिट में की कमाई, जानें- कलेक्शन
स्पोर्ट्स
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
इस इंडियन क्रिकेटर ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, कुछ दिनों बाद ही बदला फैसला, मगर अब इस देश के लिए खेलेगा क्रिकेट!
विश्व
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
'मेरी जिंदगी में दो अहम 'भारतीय-पाकिस्तानी' लोग हैं...', आसिम मुनीर का जिक्र कर क्या बोले जेडी वेंस
ट्रेंडिंग
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
UAE छोड़ भारत आई महिला को दुबई से हुआ प्यार, कर दी स्वदेश और विदेश की तुलना- वीडियो वायरल
ऑटो
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
'सड़कों पर चल रही गाड़ियों में नहीं डाला जा सकता E30 फ्यूल' BMW के CEO ने कही ये बात
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget