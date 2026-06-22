School Tod Dunga Boy: बिहार के बच्चे बड़े भोकाली होते हैं, ये तो सुना ही होगा. ऐसा ही कुछ वीडियो बिहार की एक स्कूल की वायरल हो रही है, जिसमें ये बात तो सच साबित होती है कि वाकई बिहार के बच्चे भोकाली होते हैं. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल क्लासरूम में टीचर ने इस बच्चे को किसी बात पर डांट दिया, लेकिन बच्चे ने डांट सुनकर शांत रहने या माफी मांगने की बजाय कुछ ऐसा कहा जो सुनकर हर कोई हंसने लगा. उसने गुस्से में टीचर की तरफ देखकर कह दिया कि वह पूरे स्कूल को तोड़ डालेगा. यह सुनते ही क्लासरूम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि टीचर खुद यह समझ नहीं पाई कि इस पर वो हैरान हो, गुस्सा करे या हंसे.

बार-बार दोहराता रहा अपनी बात

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह छोटा सा बच्चा टीचर से दूर खड़े होकर बार-बार धमकी दे रहा है कि वह स्कूल को तोड़ देगा. उसके मासूम और प्यारे से चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए. दावा है कि टीचर ने उसको पढ़ाई न करने के लिए डांट दिया था, जिस पर बच्चे को गुस्सा आ गया. बच्चे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वो पहली कक्षा का होगा. उसके गुस्सा होने पर जब टीचर ने उसे अपने पास बुलाया, तो उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वह रोने लगा. फिर जैसे ही वह वहां से थोड़ा दूर गया, उसका वही पुराना अंदाज वापस आ गया और वह दोबारा जोर-जोर से कहने लगा कि वह स्कूल को तोड़ देगा.

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कमेंट्स में भी लोगों ने लिए खूब मजे

इस वीडियो पर आए कमेंट्स भी कम मजेदार नहीं हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बच्चे को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उसके इस गुस्से की वजह से कहीं सर ही स्कूल न छोड़ दें. वहीं कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में बिहार का अगला सीएम तक बता दिया, तो किसी ने इसे छिल्लर पार्टी का टपोरी बॉय कहकर पुकारा. एक कमेंट में बच्चे की इस अदा को इतना पसंद किया गया कि यूजर ने लिखा कि ऐसा बच्चा तो उसके कॉलेज में भी आना चाहिए. कुछ कमेंट्स में बिहार के लोगों के दिलेर अंदाज पर भी हल्के-फुल्के तरीके से मजाक किया गया, यह कहते हुए कि यही असली बिहार है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. यही कारण है कि ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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