बिहार में एक बाइक पर बैठे 4 पुलिसकर्मी, बिना हेलमेट: वीडियो वायरल

बिहार इन दिनों लगातार अलग-अलग वजहों से चर्चा में बना हुआ है. कभी राज्य की खबरें सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, तो कभी कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते. अब इन्ही खबरों के बीच बिहार पुलिस से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आम लोगों से नियमों का पालन कराने वाली पुलिस जब खुद ही नियमों की अनदेखी करती नजर आए, तो सवाल उठना और मीम बनना तो तय है. वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि शायद यहां नियम सबके लिए हैं बस पुलिस के लिए नहीं.

एक बाइक पर बैठे दिखे कई पुलिसकर्मी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बाइक पर चार पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं. बाइक सड़क पर चलती दिखाई दे रही है और पीछे बैठे पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के नजर आते हैं. वीडियो बनाने वाला शख्स भी उनके पीछे बाइक से चलता दिखाई देता है और पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करता है. पुलिस की वर्दी में लोगों को इस तरह बाइक पर जाते देखकर वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है.

Bihar Police is very strict. Nobody is allowed to break the rules—except the police themselves. 😏 pic.twitter.com/nSSQXtIEvA — Manish RJ (@mrjethwani1) September 25, 2026

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दूसरों को नियम समझाने वाली पुलिस खुद ही दिखी नियमों से बाहर

ट्रैफिक नियमों की बात करें तो हेलमेट पहनना दोपहिया वाहन पर सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में जब पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के बाइक पर नजर आएं तो लोगों का ध्यान इस बात पर जाना स्वाभाविक है. और दोपहिया वहां में केवल दो लोगों के बैठने का ही नियम है. लेकिन इस वीडियो में चार पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर यही सवाल उठ रहा है कि आम लोगों से नियमों का पालन कराने वाली पुलिस को खुद भी सड़क पर इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं. इसी वजह से चार पुलिसकर्मियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी पुलिसकर्मियों के इस अंदाज पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, साहब दूसरों का चालान काटने से पहले अपना भी देख लो. वहीं दूसरे ने कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, पुलिस के लिए भी होने चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा, “बिहार पुलिस बहुत सख्त है लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए. कई लोगों ने बिहार की कानून व्यस्था पर भी सवाल उठाएं. कुछ लोगों ने इसे देखकर सवाल किया कि अगर आम आदमी ऐसा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी?

पुलिस के लिए अलग नियम हैं क्या?

वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि सड़क पर नियम तोड़ने वाले आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर वही गलती पुलिसकर्मी करते दिखाई दें तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग इसी दोहरे नजरिए को लेकर सवाल कर रहे हैं.

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