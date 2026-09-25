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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबिहार में एक बाइक पर बैठे 4 पुलिसकर्मी, बिना हेलमेट: वीडियो वायरल

बिहार में एक बाइक पर बैठे 4 पुलिसकर्मी, बिना हेलमेट: वीडियो वायरल

बिहार पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में एक बाइक पर 4 पुलिसकर्मी बाइक पर जाते नजर आ रहे हैं. यूजर्स बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 10:37 PM (IST)
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बिहार इन दिनों लगातार अलग-अलग वजहों से चर्चा में बना हुआ है. कभी राज्य की खबरें सोशल मीडिया पर छा जाती हैं, तो कभी कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते. अब इन्ही खबरों के बीच बिहार पुलिस से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आम लोगों से नियमों का पालन कराने वाली पुलिस जब खुद ही नियमों की अनदेखी करती नजर आए, तो सवाल उठना और मीम बनना तो तय है. वायरल वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि शायद यहां नियम सबके लिए हैं बस पुलिस के लिए नहीं.

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 एक बाइक पर बैठे दिखे कई पुलिसकर्मी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक बाइक पर चार पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं. बाइक सड़क पर चलती दिखाई दे रही है और पीछे बैठे पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के नजर आते हैं. वीडियो बनाने वाला शख्स भी उनके पीछे बाइक से चलता दिखाई देता है और पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड करता है. पुलिस की वर्दी में लोगों को इस तरह बाइक पर जाते देखकर वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है.

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 दूसरों को नियम समझाने वाली पुलिस खुद ही दिखी नियमों से बाहर

ट्रैफिक नियमों की बात करें तो हेलमेट पहनना दोपहिया वाहन पर सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. ऐसे में जब पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के बाइक पर नजर आएं तो लोगों का ध्यान इस बात पर जाना स्वाभाविक है. और दोपहिया वहां में केवल दो लोगों के बैठने का ही नियम है. लेकिन इस वीडियो में चार पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे हैं.  वीडियो देखकर यही सवाल उठ रहा है कि आम लोगों से नियमों का पालन कराने वाली पुलिस को खुद भी सड़क पर इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं. इसी वजह से चार पुलिसकर्मियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 वीडियो देखकर यूजर्स ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स भी पुलिसकर्मियों के इस अंदाज पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, साहब दूसरों का चालान काटने से पहले अपना भी देख लो. वहीं दूसरे ने कहा, नियम सबके लिए बराबर हैं, पुलिस के लिए भी होने चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा, “बिहार पुलिस बहुत सख्त है लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए. कई लोगों ने बिहार की कानून व्यस्था पर भी सवाल उठाएं. कुछ लोगों ने इसे देखकर सवाल किया कि अगर आम आदमी ऐसा करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी?

पुलिस के लिए अलग नियम हैं क्या?

वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि सड़क पर नियम तोड़ने वाले आम लोगों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर वही गलती पुलिसकर्मी करते दिखाई दें तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग इसी दोहरे नजरिए को लेकर सवाल कर रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:37 PM (IST)
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