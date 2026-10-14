अभिजीत दीपके ने क्यों कहा- 'आशुतोष और सौरव को पहले से पता था कि...'

CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए तीसरे साथी अजिंक्य शिंदे की रिहाई हो गई है. दोनों के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को लेकर CJP लगातार हमलावर है. अभिजीत दीपके भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लगातार पोस्ट कर रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट करके बड़ा दावा किया है.

अभिजीत दीपके ने लिखा- झुकेंगे नहीं..

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि "सौरव दास और आशुतोष जानते थे कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है. इसके बावजूद वे जंतर-मंतर गए और वहां पर गर्व के साथ उन्होंने तिरंगा फहराया. अभिजीत दीपके ने दोनों की तारीफ करते हुए आगे लिखा कि उन्होने पूरे देश को दिखा दिया है कि मोदी जैसे दबंग के सामने खड़े होने का एकमात्र तरीका है कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं झुकें."

Saurav and Ashu knew they could be thrown behind bars, yet they went to Jantar Mantar and proudly unfurled the Tricolour. They’ve shown the entire country that the only way to stand up to a bully like Modi is to never bow down, no matter the consequences. https://t.co/cOuKB19MDa — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026

आधिकारिक तौर पर लागू करें इमरजेंसी

इससे पहले अभिजीत दीपके ने एक और पोस्ट करके कहा था कि "मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि अगर आप देश में इमरजेंसी लागू करना चाहते हैं तो इसे आधिकारिक तौर पर लागू करें. आप अघोषित आपातकाल क्यों लागू कर रहे हैं."

आशुतोष रांका और सौरव दास ने क्या किया?

मंगलवार (13 अक्टूबर 2026) सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बेरिकेडिंग और गेट फांदकर जंतर मंतर में घुस गए थे और उन्होंने वहां तिरंगा फहराया था. CJP कार्यकर्ताओं ने ऐसा तब किया था, जब एक दिन पहले (12 अक्टूबर 2026) ही जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया था. ये तीनों विरोध जताने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे थे.

सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत अन्य को 13 अक्टूबर की सुबह हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद 13 अक्टूबर देर रात तक उन्हें नहीं छोड़ा गया. CJP के दावे के मुताबिक रात 14 अक्टूबर सुबह 3 बजे इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.