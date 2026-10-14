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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500

एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500

फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. विमान को हाईजैक किए जाने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Oct 2026 11:44 AM (IST)
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जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. विमान को हाईजैक किए जाने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद यह बात अफवाह साबित हुई.

एयर इंडिया की फ्लाइट AI  2030 के बारे में अहमदाबाद और ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को सुबह 9: 05 बजे इमरजेंसी अलर्ट मिला था. इसके बाद विमान को जयपुर डायवर्ट कर वहां इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान ने कल रात 10:45 पर उड़ान भरी थी.

एयरपोर्ट पहुंचे बड़े पुलिस अधिकारी

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट प्रोटोकॉल के साथ ही जयपुर पुलिस का बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और कई अन्य टीम भी एयरपोर्ट पहुंची. राजस्थान पुलिस के एडीजी समेत कई पुलिस अधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे.

शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए एक सूत्र ने बताया कि जब विमान मुंबई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (FIR) में था, तब पायलट ने 'स्क्वॉक कोड 7500' दबाया, जो गैर-कानूनी दखल/हाईजैकिंग का संकेत देता है. 

सूत्रों ने बताया कि बोइंग 787-9 विमान वाली फ्लाइट AI2030 ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और सुरक्षा जांच के लिए उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया.

मालवीय नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव दयाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुलिस को फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जानकारी दी थी, जो बम की धमकी के बाद की गई थी.

सूत्र ने आगे बताया कि इसके बाद विमान को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया. विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में तुरंत पता नहीं चल सका. एयर इंडिया की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Air India Breaking News Abp News
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