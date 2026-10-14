एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दबाया स्क्वॉक कोड 7500

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. विमान को हाईजैक किए जाने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद यह बात अफवाह साबित हुई.

एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2030 के बारे में अहमदाबाद और ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को सुबह 9: 05 बजे इमरजेंसी अलर्ट मिला था. इसके बाद विमान को जयपुर डायवर्ट कर वहां इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान ने कल रात 10:45 पर उड़ान भरी थी.

एयरपोर्ट पहुंचे बड़े पुलिस अधिकारी

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट प्रोटोकॉल के साथ ही जयपुर पुलिस का बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और कई अन्य टीम भी एयरपोर्ट पहुंची. राजस्थान पुलिस के एडीजी समेत कई पुलिस अधिकारी भी एयरपोर्ट पहुंचे.

शुरुआती जानकारी का हवाला देते हुए एक सूत्र ने बताया कि जब विमान मुंबई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन (FIR) में था, तब पायलट ने 'स्क्वॉक कोड 7500' दबाया, जो गैर-कानूनी दखल/हाईजैकिंग का संकेत देता है.

VIDEO | Jaipur: Air India's Frankfurt-Delhi flight diverted to Jaipur following bomb threat; plane makes emergency landing at airport; officials arrive at the airport. More details awaited. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Ghw7VdiSkg — Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026

सूत्रों ने बताया कि बोइंग 787-9 विमान वाली फ्लाइट AI2030 ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की और सुरक्षा जांच के लिए उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया.

मालवीय नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शिव दयाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुलिस को फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में जानकारी दी थी, जो बम की धमकी के बाद की गई थी.

सूत्र ने आगे बताया कि इसके बाद विमान को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया. विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में तुरंत पता नहीं चल सका. एयर इंडिया की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है.