गौतम गंभीर पर भड़के वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिए जाने से नाराज

वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है. उम्मीद थी कि रांची में उन्हें खिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारत उस मैच को हार गया था, फिर भी उन्हें तीसरे मैच में नहीं खिलाया गया. हालांकि उस मुकाबले को जीतकर टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. ऐसे में मुश्किल है कि आज हैदराबाद में होने वाले चौथे टी20 में भी उनकी जगह बने. उनके बचपन के कोच मनीष ओझा ने गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाए हैं.

वैभव सूर्यवंशी के बचपन के कोच मनीष ओझा ने एक मीडिया वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी को लगातार प्लेइंग 11 से बाहर रखकर उनका मनोबल गिराया जा रहा है, जो आईपीएल में शानदार प्रदर्शान के दम पर टीम इंडिया तक पहुंचा. उन्होंने गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें अभी तक एक भी मैच न खेलने को मिले.

उन्होंने कहा कि सभी मुकाबलों में उन्हें खिलाया जाए, ऐसा नहीं कह रहा लेकिन 1-2 मैचों में तो खिलाया जा सकता है. जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी उम्र के कारण अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं तो नई पीढ़ी को तैयार करने का समय कब आएगा.

मनीष ने कहा कि बेंच पर बैठाकर या पानी पिलवाकर 14-15 साल के खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया जाता. अगर ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलेगा तो उनका मनोबल गिरेगा. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए लेकिन फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा.

गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठाए सवाल

उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा युवा खिलाड़ियों की जगह खुद बन जाती है जब कोच लक्ष्मण होते हैं, लेकिन गंभीर के आने से उनकी जगह नहीं रहती. उनके अनुसार वह रांची में हुए मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम गए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में नहीं देख निराशा हुई.

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