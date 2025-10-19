खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
वीडियो में खेसारी लाल यादव अपने समर्थकों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर आसमान से फूल झर रहे हैं. इस अनोखे स्वागत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग कह रहे हैं “ये है असली स्टार का जलवा.”
खेसारी लाल यादव पर समर्थकों ने जेसीबी से बरसाए फूल
वायरल वीडियो बिहार छपरा का बताया जा रहा है, जहां आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव अपने चुनावी कार्यक्रम के बाद नामांकन भरने पहुंचे थे. जैसे ही वो अपनों के बीच से गुजरे, समर्थकों ने पटाखों की गूंज और नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया. लेकिन असली नजारा तब देखने को मिला जब जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई.
छपरा विधानसभा सीट से RJD प्रत्याशी भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का रिविलगंज में समर्थकों ने बुलडोजर से फूलों की बारिश कर किया जोरदार स्वागत pic.twitter.com/WBBGWLqKWH— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) October 19, 2025
वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों की भीड़ खेसारी लाल यादव के चारों ओर जमा है. समर्थक नारे लगा रहे हैं..“खेसारी भइया जिंदाबाद.” उसी दौरान जेसीबी के बकेट में भरे गुलाब और गेंदे के फूल धीरे-धीरे ऊपर से बरसने लगते हैं. पूरा माहौल खुशबू और रंगों से भर जाता है. खेसारी लाल यादव मुस्कुराते हुए समर्थकों की ओर हाथ हिलाते हैं और लोगों की जयकार से पूरा इलाका गूंज उठता है.
यूजर्स बोले, खेसारी भैया का जवाब नहीं
वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हीं लोगों की वजह से भगदड़ होती है और आम लोग मारे जाते हैं. एक और यूज ने लिखा...खेसारी लाल भैया का जवाब नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....खेसारी भैया का जलवा है, उनके चाहने वाले पूरे देश में हैं.
