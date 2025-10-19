खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल

बिहार की सियासत और भोजपुरिया रंग जब मिल जाएं तो नजारा कुछ अलग ही होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर फूलों की बारिश की जा रही है. लेकिन यह कोई आम स्वागत नहीं था, बल्कि यहां जेसीबी से फूलों की बरसात की गई. वीडियो में खेसारी लाल यादव अपने समर्थकों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर आसमान से फूल झर रहे हैं. इस अनोखे स्वागत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग कह रहे हैं “ये है असली स्टार का जलवा.”

खेसारी लाल यादव पर समर्थकों ने जेसीबी से बरसाए फूल

वायरल वीडियो बिहार छपरा का बताया जा रहा है, जहां आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव अपने चुनावी कार्यक्रम के बाद नामांकन भरने पहुंचे थे. जैसे ही वो अपनों के बीच से गुजरे, समर्थकों ने पटाखों की गूंज और नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया. लेकिन असली नजारा तब देखने को मिला जब जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों की भीड़ खेसारी लाल यादव के चारों ओर जमा है. समर्थक नारे लगा रहे हैं..“खेसारी भइया जिंदाबाद.” उसी दौरान जेसीबी के बकेट में भरे गुलाब और गेंदे के फूल धीरे-धीरे ऊपर से बरसने लगते हैं. पूरा माहौल खुशबू और रंगों से भर जाता है. खेसारी लाल यादव मुस्कुराते हुए समर्थकों की ओर हाथ हिलाते हैं और लोगों की जयकार से पूरा इलाका गूंज उठता है.

यूजर्स बोले, खेसारी भैया का जवाब नहीं

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हीं लोगों की वजह से भगदड़ होती है और आम लोग मारे जाते हैं. एक और यूज ने लिखा...खेसारी लाल भैया का जवाब नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....खेसारी भैया का जलवा है, उनके चाहने वाले पूरे देश में हैं.

