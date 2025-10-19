हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल

खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल

वीडियो में खेसारी लाल यादव अपने समर्थकों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर आसमान से फूल झर रहे हैं. इस अनोखे स्वागत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग कह रहे हैं  “ये है असली स्टार का जलवा.”

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की सियासत और भोजपुरिया रंग जब मिल जाएं तो नजारा कुछ अलग ही होता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर फूलों की बारिश की जा रही है. लेकिन यह कोई आम स्वागत नहीं था, बल्कि यहां जेसीबी से फूलों की बरसात की गई. वीडियो में खेसारी लाल यादव अपने समर्थकों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर आसमान से फूल झर रहे हैं. इस अनोखे स्वागत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग कह रहे हैं  “ये है असली स्टार का जलवा.”

खेसारी लाल यादव पर समर्थकों ने जेसीबी से बरसाए फूल

वायरल वीडियो बिहार छपरा का बताया जा रहा है, जहां आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव अपने चुनावी कार्यक्रम के बाद नामांकन भरने पहुंचे थे. जैसे ही वो अपनों के बीच से गुजरे, समर्थकों ने पटाखों की गूंज और नारों के बीच उनका जोरदार स्वागत किया. लेकिन असली नजारा तब देखने को मिला जब जेसीबी मशीन से उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों की भीड़ खेसारी लाल यादव के चारों ओर जमा है. समर्थक नारे लगा रहे हैं..“खेसारी भइया जिंदाबाद.” उसी दौरान जेसीबी के बकेट में भरे गुलाब और गेंदे के फूल धीरे-धीरे ऊपर से बरसने लगते हैं. पूरा माहौल खुशबू और रंगों से भर जाता है. खेसारी लाल यादव मुस्कुराते हुए समर्थकों की ओर हाथ हिलाते हैं और लोगों की जयकार से पूरा इलाका गूंज उठता है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, खेसारी भैया का जवाब नहीं

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन्हीं लोगों की वजह से भगदड़ होती है और आम लोग मारे जाते हैं. एक और यूज ने लिखा...खेसारी लाल भैया का जवाब नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....खेसारी भैया का जलवा है, उनके चाहने वाले पूरे देश में हैं.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

Published at : 19 Oct 2025 06:48 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
अजीत अगरकर देंगे इस्तीफा? रवि शास्त्री बनेंगे टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स को मिली सजा, ईरान बोला- ‘मोसाद को भेज रहा था सीक्रेट...’
इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में शख्स को मिली सजा, ईरान बोला- ‘मोसाद को भेज रहा था सीक्रेट...’
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget