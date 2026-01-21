सोचिए, शादी हो गई, फोटो खिंच गई, रिश्तेदार खुश, दोस्त तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कुछ महीने बाद अचानक कोर्ट कह दे कि यह शादी कभी हुई ही नहीं. सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नीदरलैंड में एक कपल के साथ ठीक ऐसा ही हुआ. वजह कोई झगड़ा नहीं, कोई धोखा नहीं, बल्कि शादी के भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्द. खास बात यह है कि ये शब्द किसी इंसान ने नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ChatGPT ने लिखे थे.

Chat GPT से लिखवाया रोमांटिक भाषण और खत्म हो गया रिश्ता

नीदरलैंड के ओवरआइसेल प्रांत की जिला अदालत ने 6 जनवरी को एक बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने अप्रैल 2025 में Zwolle शहर में हुई एक शादी को अमान्य यानी रद्द कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि यह शादी कानून की नजर में कभी हुई ही नहीं थी. दरअसल, इस कपल ने अपनी शादी को थोड़ा खास और रोमांटिक बनाने के लिए एक दोस्त को शादी का रजिस्ट्रार बनाया था. नीदरलैंड में इसे अस्थायी सिविल रजिस्ट्रार कहा जाता है, जिसे वहां की भाषा में eendagsbabs कहते हैं. इस दोस्त ने सोचा कि शादी का भाषण अगर थोड़ा प्यार भरा और अलग अंदाज का हो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा. इसी सोच के साथ उसने ChatGPT से शादी के भाषण लिखवा लिए.

क्या था Chat GPT से लिखवाए गए भाषण में

शादी के दौरान दूल्हे और दुल्हन से सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या आप जिंदगी भर एक-दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं. क्या आप हंसने, रोने, साथ बढ़ने और हर हाल में प्यार निभाने का वचन देते हैं. दोनों ने इन सवालों के जवाब भी दिए और शादी खुशी-खुशी संपन्न हो गई. लेकिन असली समस्या यह थी कि इन सवालों और जवाबों में एक जरूरी कानूनी लाइन नहीं थी.

नीदरलैंड के कानून के अनुसार शादी तभी वैध मानी जाती है, जब दूल्हा और दुल्हन साफ शब्दों में यह कहें कि वे एक-दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और कानून द्वारा तय सभी जिम्मेदारियां निभाएंगे. ChatGPT से लिखा गया भाषण भावनाओं से भरा था, लेकिन उसमें यह कानूनी घोषणा शामिल नहीं थी.

कोर्ट ने लिया संज्ञान और रद्द कर दी शादी

जब इस बात की जांच हुई तो Zwolle नगर पालिका ने इसे गंभीर गलती माना और मामला सरकारी वकील तक पहुंचा. इसके बाद कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इस शादी को अवैध घोषित किया जाए और शादी का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से हटाया जाए. कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला दिया कि चूंकि जरूरी कानूनी शब्द बोले ही नहीं गए, इसलिए यह शादी कानूनन अस्तित्व में नहीं आई. इस फैसले के बाद यह मामला दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है और लोग कह रहे हैं कि तकनीक पर भरोसा करने से पहले कानून को समझना भी उतना ही जरूरी है.

