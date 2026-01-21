26 जनवरी, भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है. यह दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने संघर्ष और बलिदान करके हमें आजाद भारत का संविधान दिया. 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और तभी से हम हर साल इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं.

गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड और समारोहों तक सीमित नहीं है. यह दिन हमें हमारे संविधान की गरिमा, हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है. यह दिन हमें सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से जताई जाती है. इस दिन हम उन वीरों और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई. तो आइए आज हम आपको 77 वें गणतंत्र दिवस 2026 के लिए कुछ खास संदेश, शायरी और क्रिएटिव SMS आइडियाज बताते हैं. इन्हें आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ शेयर कर सकते हैं.

देशभक्ति की शायरी और संदेश

1. ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर,

2. कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है.

3. जिसमें उबाल न हो, वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है.

4. दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे हमारी शान है. सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है.

5. फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, जो मिट गए देश पर,

दोस्तों और परिवार के लिए संदेश

1. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है.

2. आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है.

3. लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर.

4. शहीदों की चिताओं पर हर साल मेले लगेंगे, वतन पर मरनेवालों का यही निशान रहेगा.

5. मुझे ना सरकार की फिक्र है, ना बड़ा नाम चाहिए. मुझे तो यही गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिन्दुस्तान मेरा है.

दिल को छू लेने वाली शायरी

1. चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं.

2. तिरंगा लहराएगा आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर,

3. हम तो किसी और मिट्टी के बने हैं, जहां तिरंगा फहराए, वहीं सजदे करते हैं.

4. खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में होगा, कुर्बानी देंगे जान की, हर हाल में जो देश के लिए शहीद हुए, उन्हें मेरा सलाम.

शेयर करने के लिए क्रिएटिव SMS आइडियाज

1. आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है.

2. वीरों के बलिदान की कहानी है ये, मां के कुर्बान लालों की निशानी है ये.

3. संविधान ने दिया हमें अधिकार, हर नागरिक को मिले सम्मान अपार.

4. तिरंगा है हमारी पहचान, गणतंत्र है हमारी जान. आइए इसे सलाम करें और देश के लिए जीवन समर्पित करें.

5. सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है. जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है.

यह भी पढ़ें: Milk Side Effects: हर किसी के लिए नहीं होता दूध, जानें किसके लिए बन जाता है जहर?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI