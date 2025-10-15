बंदूक चलेगी गाने पर हरी साड़ी वाली भाभी ने लगाए जोरदार ठुमके, यूजर्स बोले- फायर है यह तो

Social Media Viral Video: आज का जमाना पहले से बहुत बदल चुका है. जहां पहले किसी को फेमस बनने के लिए टीवी, रेडियो या अखबार का सहारा लेना पड़ता था, वहीं अब सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन से कोई भी अपनी पहचान दुनिया के सामने ला सकता है. सोशल मीडिया ने आम लोगों को एक ऐसा मंच दे दिया है जहां से वे सीधे लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं. आजकल एक छोटी-सी वीडियो क्लिप भी किसी को रातों-रात स्टार बना सकती है. चाहे डांस हो, एक्टिंग हो, या कोई अनोखा टैलेंट, आजकल इन्हें वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है. इसी सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो को X पर @KiranPal55 नाम की यूजर ने शेयर किया, और देखते ही देखते यह क्लिप इंटरनेट पर छा गई.

क्या है इस वायरल वीडियो में खास?

वीडियो में एक महिला हरे रंग की साड़ी पहनकर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है. बैकग्राउंड में बंदूक चलेगी गाना चल रहा है और उस पर भाभी जी ऐसे ठुमके लगाती हैं कि देखने वालों की नजरें हट ही नहीं पा रहीं. उनके कॉन्फिडेंस, अंदाज और स्टाइल ने हर किसी का दिल जीत लिया है. डांस के दौरान उनका एक्सप्रेशन और जोश देखने लायक है. लोगों को उनका देसी अंदाज इतना पसंद आया कि वीडियो पर हजारों लाइक्स और रीपोस्ट आने लगे, साथ ही ये वीडियो वायरल बन गई.

लोगों के जबरदस्त रिएक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन देने लगे. जिसमें एक यूजर ने लिखा ये तो फायर है, क्या एंट्री मारी है भाभी ने. तो दूसरे ने कहा हरी साड़ी में तो जैसे जलवा ही बिखेर दिया. किसी ने मजाक में लिखा बंदूक चले या ना चले, ठुमकों की फायरिंग जरूर हो गई. वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने दिल, आग और डांस के इमोजी भेजे, यह क्लिप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई. वहीं कई लोगों का कहना है कि ऐसे डांस वीडियो इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि ये लोगों से जुड़ जाते हैं. ऐसे वायरल वीडियो का देसी स्टाइल, कॉन्फिडेंस, और बिना किसी झिझक के किया गया परफॉर्मेंस हर किसी को बहुत रियल और रिलेटेबल लगता है. भाभी जी का यह डांस भी इसी वजह से हिट हो गया. कई लोग कह रहे हैं कि हरी साड़ी वाली भाभी जी का डांस काफी एंटरटेनिंग है.

