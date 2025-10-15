हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बराबरी करके रहेंगे! नाकाब पहन स्कूटी से आईं पापा की परियों ने किया कांड, CCTV भी शर्मा गया

Video: बराबरी करके रहेंगे! नाकाब पहन स्कूटी से आईं पापा की परियों ने किया कांड, CCTV भी शर्मा गया

Viral Video: सोशल मीडिया पर चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी पर आई दो लड़कियों ने कूलर चुरा लिया और उसके बाद चुपचाप मौके से फरार हो जाती हैं. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 09:57 AM (IST)
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी पर आई दो लड़कियां कूलर चुराते नजर आई है. वीडियो में दिखाया गया है कि दोनों लड़कियां मौका देखते ही कूलर उठाकर फरार हो जाती हैं. ये चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों लड़कियों की हरकत साफ नजर आई है.

बड़ी चालाकी से दिया वारदात को अंजाम

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कियां स्कूटी से आती हैं और स्कूटी रुकते ही पीछे बैठी एक लड़की उतरती है. फिर पास में रखा कूलर उठाती है और आसपास देखने लगती है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है. इस दौरान स्कूटी पर बैठी लड़की पूरी तरह से स्कूटी लेकर भागने की तैयारी में होती है. फिर वहीं दूसरी लड़की चुपचाप कूलर उठाती है और स्कूटी पर रखती है, फिर खुद बैठ जाती है और दोनों कूलर लेकर फरार हो जाते हैं.

वीडियो पर सामने आए लोगों के रिएक्शन

वीडियो में देख सकते हैं कि दोनों लड़कियों ने नकब पहना हुआ है, ताकि उनका चेहरा कोई पहचान न पाए और वो चुरी करके चुपचाप निकल जाए. इस चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

एक यूजर ने लिखा कि लड़कियां हर जगह में बराबरी का मुकाबला कर रही हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था. वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को मजे के रूप में देखा और वहीं कुछ ने इसे गंभीरता से लेते हुए समाज में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की.

Video: बर्थडे पार्टी में बुलाई लड़की, नगर निगम के सरकारी हॉल में कराया अश्लील डांस, वीडियो वायरल

Published at : 15 Oct 2025 09:56 AM (IST)
