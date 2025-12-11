सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो तहलका मचा देता है, लेकिन इस बार जिस वीडियो ने लोगों को रोककर देखने पर मजबूर कर दिया है, वह एक बेहद खुशनुमा माहौल में शूट किया गया है. वीडियो में एक महिला बेहद आत्मविश्वास, खुशी और दिलकश अंदाज के साथ डांस करती दिखाई दे रही है. चेहरे पर मुस्कान, स्टेप्स में सलीका और पूरे माहौल में फैली पॉजिटिव एनर्जी ने इस क्लिप को सोशल मीडिया का नया फेवरिट बना दिया है.

सफेद साड़ी पहन हसीना ने किया शानदार डांस

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला अपने दोस्तों और परिवार के बीच किसी खास मौके पर डांस करती दिखाई देती है. सफेद रंग का खूबसूरत आउटफिट पहने हुए वह बेहद सहज, आत्मविश्वासी और मुस्कुराते हुए डांस कर रही है. कमरे में बैठे लोग भी उसका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं. जिस तरह वह पूरे ग्रेस और फ्लो के साथ मूव करती है, वह दर्शाता है कि "आज की रात मजा हुस्न का" गाना उसका फेवरेट गाना है और वह इसे दिल से एन्जॉय कर रही है.

खूबसूरती और मूव्ज के दिवाने हुए लोग

वीडियो में मौजूद हर फ्रेम यह बताता है कि माहौल कितना हल्का-फुल्का और खुशियों से भरा हुआ था. लोगों के हाथों में फोन हैं, सभी उसके डांस के हर पल को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं. उसकी मुस्कान और एक्सप्रेशंस इतने नैचुरल हैं कि देखने वाला भी अनायास मुस्कुरा उठता है. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई है.

यह भी पढ़ें: Video: 'जज्बे को सलाम' आधा शरीर लकवाग्रस्त फिर भी जेप्टो डिलीवरी कर रही हैं 52 साल की वीना- वीडियो वायरल

यूजर्स भी हुए डांस के कायल

वीडियो को @Amrita_2121 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसने तो तमन्ना भाटिया को भी फेल कर दिया है. एक और यूजर ने लिखा...साड़ी में तो कमाल लग रही है भाभी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...उफ्फ क्या अदाएं हैं, मजा आ गया.

यह भी पढ़ें: ये टीचर नहीं रजनीकान्त है! क्लास में मस्ती कर रहे छात्रों को माड़साब ने दीवार पर उठा उठाकर फेंका, वायरल हो रहा वीडियो