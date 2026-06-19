हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 

Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 

इस बार चर्चा की वजह बन एक ऐसा मामला जिसमें 40,000 महीने के किराए वाले फ्लैट के लिए मकान मालिक ने 2.4 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और 40,000 रुपये ब्रोकरेज की मांग कर दी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru House Rent Viral Post: देश के टेक राजधानी बेंगलुरु में बढ़ते किराए और भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. इस बार चर्चा की वजह बन एक ऐसा मामला जिसमें 40,000 महीने के किराए वाले फ्लैट के लिए मकान मालिक ने 2.4 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और 40,000 रुपये ब्रोकरेज की मांग कर दी. जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया लोगों ने बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम पर सवाल उठाने खड़े कर दिए और कई तरह के कमेंट्स करने लगे. 

40,000 किराया, लेकिन पहले देने होंगे 2.8 लाख रुपये

दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर परितश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनके एक दोस्त ने हाल ही में बेंगलुरु में रहने के लिए फ्लैट तलाशा था. उसे 40,000 महीने किराए पर एक फ्लैट पसंद आया, लेकिन जब मकान मालिक की शर्तें सामने आई तो वह हैरान रह गया. पोस्ट के अनुसार मकान मालिक ने 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी 2.4 लाख रुपये मांगे. इसके अलावा 40,000 ब्रोकरेज फीस भी देनी थी. यानी फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले ही करीब 2.8 लाख रुपये खर्च करने पड़ते. परितश ने सवाल उठाते हुए लिखा आखिर 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के पीछे क्या तर्क है, उन्होंने कहा कि देश के दूसरे बड़े शहरों में ऐसी व्यवस्था आम नहीं है. साथ ही उन्होंने यह चिंता भी जताई कि कई बार मकान खाली करने के बाद किराएदार को उनका पूरा डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलता. 

ये भी पढ़ें-Diesel Theft in Train Viral Video: ये बिहार है बाबू...ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स, वायरल हो रहा वीडियो

पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर छिड़ गई बहस 

इस पोस्ट ने वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छेड़ दी. कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि बेंगलुरु में 6 महीने का डिपॉजिट तो अब नॉर्मल बात है, जबकि पहले कई जगह पर 10 से 12 महीने तक का एडवांस लिया जाता था. वहीं एक और यूजर ने पोस्ट को देखकर कमेंट किया आपके दोस्त की किस्मत अच्छी है कि सिर्फ 6 महीने का डिपॉजिट मांगा गया, बहुत सी जगह पर तो 12 महीने तक का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है.

एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लिखा हर मकान मालिक 6 या 12 महीने का डिपॉजिट नहीं मांगता मैं खुद 40,000 किराया देता हूं और 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा की थी. वहीं इस बहस के बीच कुछ लोगों ने मकान मालिकों का पक्ष भी रखा. एक यूजर ने लिखा अगर इस लॉजिक को समझना है, तो पहले खुद अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देखकर देखिए, फिर पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी. वहीं एक और यूजर ने कानून का हवाला देते हुए कहा हालिया रेंट कानून के अनुसार सिर्फ दो महीने का डिपॉजिट ही लिया जा सकता है, तो दूसरे ने सुझाव देते हुए कहा कुछ रेंटल प्लेटफार्म ऐसे भी हैं जो सिर्फ दो महीने के किराए के बराबर सिक्योरिटी लेते हैं और किराया भी कम होता है.

ये भी पढ़ें-Viral Video: ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का हाथ पकड़ जबरन चुम्मा मांगने लगा छपरी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Bengaluru Rental System Bengaluru Rent Controversy Bengaluru House Rent Viral Post Bengaluru Tenant Landlord Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ट्रेंडिंग
लद्दाख घूमने गए टूरिस्टों के मोबाइल पर दिखने लगा चीन का टाइम जोन, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
लद्दाख घूमने गए टूरिस्टों के मोबाइल पर दिखने लगा चीन का टाइम जोन, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
ट्रेंडिंग
Viral Video: नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
नींद ने लगा दी लंका, अंकल को हुआ लाखों का नुकसान- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
ट्रेंडिंग
Viral Video: पानी में घुसकर 'Monkeys भाई' की नकल करना पड़ा भारी, लड़के ये यूं लिया बंदर ने बदला; वीडियो वायरल
पानी में घुसकर 'Monkeys भाई' की नकल करना पड़ा भारी, लड़के ये यूं लिया बंदर ने बदला; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
दिल्ली का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
ICC Women's T20 World Cup 2026: मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
मंधाना के पास मिताली राज को पछाड़ने का सुनहरा मौका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बस इतने रन बनाते ही रच देंगी इतिहास
बॉलीवुड
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई, जानें- कलेक्शन
बंपर ओपनिंग करेगी शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2'? एडवांस बुकिंग में ही कर डाली तगड़ी कमाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
Kerala Temple: केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
केरल की इस जमीन का टैक्स भरते हैं महाभारत के दुर्योधन, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
iPhone यूजर्स को भी मिलेगी Android वाली मौज! iOS 27 में आएंगे ये धांसू फीचर्स
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget