ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट का हाथ पकड़ जबरन चुम्मा मांगने लगा छपरी, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Viral Video: भारत घूमने आए ऑस्ट्रेलियाई ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर Marco Roams का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना कोलकाता की बताई जा रही है, जहां सड़क पर घूमते समय एक युवक ने उन्हें रोककर बार-बार "किस मी, किस मी" कहकर किस की डिमांड कर रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि Marco इस मांग से हैरान रह जाते हैं और विनम्रता से मना करते हुए कहते हैं, "नहीं, माफ कीजिए, मैं स्ट्रेट हूं." इसके बावजूद युवक बार-बार उनसे किस मांगता रहता है और उनके करीब आने की कोशिश करता है. इतना ही नहीं, वीडियो में युवक को Marco का हाथ पकड़ते हुए भी देखा जा सकता है, जिससे विदेशी टूरिस्ट काफी असहज नजर आते हैं.

कौन हैं Marco Roams?

Marco Roams एक ऑस्ट्रेलियाई ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो दुनिया के अलग-अलग देशों की यात्रा करके वहां की संस्कृति, लोगों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो बनाते हैं. उनके वीडियो खासतौर पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत और यात्रा के दौरान होने वाली दिलचस्प घटनाओं पर आधारित होते हैं. भारत यात्रा के दौरान कोलकाता में हुई इस घटना का वीडियो भी उन्होंने अपने Instagram अकाउंट पर शेयर किया था. जिसपर वीडियो के कैप्शन में Marco ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "काश भारत में लड़कियां भी मेरे साथ इतनी खुलकर पेश आतीं." उनका यह कैप्शन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और वीडियो के साथ तेजी से वायरल होने लगा.

View this post on Instagram A post shared by Marco Roams (@marcoroams)

यह भी पढ़ेंः Video: समंदर में बसेगा 80,000 लोगों का शहर! 1 मील लंबी ‘फ्रीडम शिप’ का वीडियो देख चौंके यूजर्स

वीडियो पर छिड़ गई नई बहस

किसी तरह वहां से निकलने के बाद Marco ने कैमरे के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि यह अनुभव उनके लिए बेहद अजीब था. वीडियो के साथ लिखा गया था, भारतीय लड़के हमेशा आपसे किस क्यों मांगते हैं? यही लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के खिलाफ इस तरह का दबाव बनाना गलत है, चाहे मामला मजाक का ही क्यों न हो.

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जताई नाराजगी

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई यूजर्स ने ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक के प्रति सहानुभूति जताई और वीडियो में दिखे व्यवहार की आलोचना की. लोगों का कहना था कि किसी की इच्छा के बिना बार-बार संपर्क करने की कोशिश करना या उसका हाथ पकड़ना मजाक नहीं माना जा सकता. एक यूजर ने कमेंट किया, "मुझे लगता है कि आप गलत भारत में आ गए हैं," जबकि दूसरे ने @KolkataPolice को टैग करते हुए लिखा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः विदेशी युवक ने कनाडा में देसी स्टाइल में बेची सब्जी, गली मोहल्लों में लगाया भिंडी बाजार- वीडियो वायरल