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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDiesel Theft in Train Viral Video: ये बिहार है बाबू...ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स, वायरल हो रहा वीडियो

Diesel Theft in Train Viral Video: ये बिहार है बाबू...ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स, वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video: ट्रेन की पटरी से भी सामान चोरी होते हुए आपने सुना होगा. इसे लेकर एक वीडियो इस बार भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के इंजन से डीजल निकालकर चुराता हुआ नजर आ रहा है.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 18 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Diesel Theft in Train Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेनों में चोरी होने की बातें सुनी होगी. कई बार ट्रेन में सफर करते हुए लोगों की जेब कट जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है. इसके अलावा ट्रेन की पटरी से भी सामान चोरी होते हुए आपने सुना होगा. इसे लेकर एक वीडियो इस बार भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के इंजन से डीजल निकालकर चुराता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो के साथ कई यूजर्स दावा किया है कि यह घटना बिहार की है और इसी वजह से वीडियो को एक्स पर ये बिहारी बाबू है...जैसे कैप्शंस के साथ शेयर किया गया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक व्यक्ति इंजन से निकल रहे ईंधन को एक बोरी के अंदर कंटेनर में इकट्ठा कर रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर रेलवे इंजन से इस तरह चोरी कैसे की जा सकती है, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है. 

ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स 

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SonOfBharat7 नाम के अकाउंट से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही यूजर ने लिखा ई बिहार है बाबू... यहां डीजल इंजन से डीजल की चोरी बोरी में की जाती है. वहीं वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक शख्स डीजल इंजन के पास खड़ा हुआ है और बोरी भरते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह बोरी उठाकर वहां से चला जाता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही लोग कई तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को फर्जी भी बता रहे हैं तो कई लोग वीडियो पर दूसरे तरह से भी सवाल उठा रहे हैं. 

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वीडियो देखकर भड़के लोग 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं. कुछ यूजर्स ने इसे चोरी की गंभीर घटना बताते हुए कार्रवाई की मांग की तो कुछ लोगों ने वीडियो के साथ बिहार का नाम जोड़ने पर सवाल खड़े कर दिए. एक यूजर ने लिखा कैसे बढ़ेगा देश आगे, जब हर जगह लोग चोरी करने बैठे हैं. तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा फिर कहते हैं विकास नहीं हुआ. हालांकि कई लोगों ने वीडियो के दावे पर आपत्ति जताई है. एक यूजर ने लिखा है क्या सबूत है कि यह बिहारी है कहीं का भी वीडियो उठाकर बिहार के नाम पर डाल देते हो. दूसरे ने कमेंट किया यह असम का पुराना वीडियो है. वहीं एक और यूजर ने लिखा तुम्हें बिहार ही दिखता है बदनाम करने के लिए कुछ भी पोस्ट कर देते हो. वही कुछ लोगों ने मजाक के अंदाज में कहा ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए. एक और यूजर ने सवाल उठाया की डीजल इंजन तो कब के बंद हो गए फिर यह वीडियो कहां का है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 18 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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Bihar Viral Video VIRAL VIDEO Train Engine Diesel Theft Diesel Theft In Train Viral Video
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