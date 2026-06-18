Diesel Theft in Train Viral Video: ये बिहार है बाबू...ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स, वायरल हो रहा वीडियो
Viral Video: ट्रेन की पटरी से भी सामान चोरी होते हुए आपने सुना होगा. इसे लेकर एक वीडियो इस बार भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के इंजन से डीजल निकालकर चुराता हुआ नजर आ रहा है.
Diesel Theft in Train Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेनों में चोरी होने की बातें सुनी होगी. कई बार ट्रेन में सफर करते हुए लोगों की जेब कट जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है. इसके अलावा ट्रेन की पटरी से भी सामान चोरी होते हुए आपने सुना होगा. इसे लेकर एक वीडियो इस बार भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रेन के इंजन से डीजल निकालकर चुराता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो के साथ कई यूजर्स दावा किया है कि यह घटना बिहार की है और इसी वजह से वीडियो को एक्स पर ये बिहारी बाबू है...जैसे कैप्शंस के साथ शेयर किया गया है.
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा एक व्यक्ति इंजन से निकल रहे ईंधन को एक बोरी के अंदर कंटेनर में इकट्ठा कर रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर रेलवे इंजन से इस तरह चोरी कैसे की जा सकती है, जिसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है.
ट्रेन के इंजन से बोरी में डीजल चुरा ले गया शख्स
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SonOfBharat7 नाम के अकाउंट से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही यूजर ने लिखा ई बिहार है बाबू... यहां डीजल इंजन से डीजल की चोरी बोरी में की जाती है. वहीं वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि एक शख्स डीजल इंजन के पास खड़ा हुआ है और बोरी भरते हुए दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह बोरी उठाकर वहां से चला जाता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही लोग कई तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को फर्जी भी बता रहे हैं तो कई लोग वीडियो पर दूसरे तरह से भी सवाल उठा रहे हैं.
ई बिहार हे बाबू....— Deepak Sharma (@SonOfBharat7) June 18, 2026
यहाँ डीजल इंजन से डीजल की चोरी.. बोरी में की जाती है ✍️ pic.twitter.com/1M47ucSauD
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वीडियो देखकर भड़के लोग
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं. कुछ यूजर्स ने इसे चोरी की गंभीर घटना बताते हुए कार्रवाई की मांग की तो कुछ लोगों ने वीडियो के साथ बिहार का नाम जोड़ने पर सवाल खड़े कर दिए. एक यूजर ने लिखा कैसे बढ़ेगा देश आगे, जब हर जगह लोग चोरी करने बैठे हैं. तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा फिर कहते हैं विकास नहीं हुआ. हालांकि कई लोगों ने वीडियो के दावे पर आपत्ति जताई है. एक यूजर ने लिखा है क्या सबूत है कि यह बिहारी है कहीं का भी वीडियो उठाकर बिहार के नाम पर डाल देते हो. दूसरे ने कमेंट किया यह असम का पुराना वीडियो है. वहीं एक और यूजर ने लिखा तुम्हें बिहार ही दिखता है बदनाम करने के लिए कुछ भी पोस्ट कर देते हो. वही कुछ लोगों ने मजाक के अंदाज में कहा ये टैलेंट इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए. एक और यूजर ने सवाल उठाया की डीजल इंजन तो कब के बंद हो गए फिर यह वीडियो कहां का है.
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