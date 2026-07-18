इंसान है या जानवर? मासूम को लिफ्ट से बाहर दे दिया धक्का, वीडियो देख खौल उठेगा खून

Lift Viral Video : लिफ्ट से जुड़े सीसीटीवी वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कई बार इनमें छोटी-छोटी लापरवाही दिखाई देती है, तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक छोटे बच्चे के साथ बेहद गलत व्यवहार करता नजर आता है. यह पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.



लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रहा था बच्चा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पहले से लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है. तभी हाथ में बैग लिए एक छोटा बच्चा वहां आता है और लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है. जैसे ही बच्चा अंदर आने लगता है, लिफ्ट में मौजूद युवक उसे धक्का देकर बाहर कर देता है. बच्चा दोबारा लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवक फिर उसे बाहर की ओर धकेल देता है.

A Man pushed a Kid out of the lift🥲 pic.twitter.com/f6dln61bBL — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 16, 2026

पहले लगा मजाक, फिर अचानक बदल गया माहौल

वीडियो की शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच मजाक चल रहा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा माहौल बदल जाता है. बच्चा एक बार फिर लिफ्ट में आने की कोशिश करता है, तभी युवक अचानक उसे काफी जोर से धक्का दे देता है. धक्का लगते ही बच्चा लिफ्ट के बाहर जमीन पर गिर जाता है, जबकि युवक अकेले लिफ्ट के अंदर चला जाता है. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर वीडियो देख खौल उठा लोगों का खून

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. कुछ लोगों ने लिखा कि इतनी जोर से धक्का लगने पर बच्चे के सिर में गंभीर चोट भी लग सकती थी. कई यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना चाहिए. कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना किसी बच्चे के मन में लंबे समय तक डर छोड़ सकती है. वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर इंसान है या जानवर, कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर यह घटना उनके सामने होती, तो वे तुरंत बच्चे की मदद करते और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते.

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