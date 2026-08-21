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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगBengaluru Traffic Viral Video: बेंगलुरू के ट्रैफिक का स्मार्ट सॉल्यूशन, UniCycle से ऑफिस जाता दिखा शख्स

Bengaluru Traffic Viral Video: बेंगलुरू के ट्रैफिक का स्मार्ट सॉल्यूशन, UniCycle से ऑफिस जाता दिखा शख्स

Bengaluru Traffic Viral Video: बेंगलुरू में एक शख्स इलेक्ट्रिक यूनीसाइकिल पर सवार होकर ट्रैफिक जाम से बचते हुए ऑफिस जाता नजर आया, वीडियो वायरल होकर यूजर्स से मिल रही जमकर तारीफ.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 21 Aug 2026 01:20 PM (IST)
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Bengaluru Traffic Viral Video: बेंगलुरू का ट्रैफिक जाम पूरे देश में मशहूर है, और यहां रोज ऑफिस जाने वाले लोग घंटों सड़क पर फंसे रहने को मजबूर होते हैं. लेकिन इसी जाम के बीच एक शख्स का अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर छा गया है, जिसने ट्रैफिक से बचने का बिल्कुल अलग और स्मार्ट रास्ता खोज निकाला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स यूनीसाइकिल से ऑफिस जाते हुए दिखा.

हेलमेट पहने यूनीसाइकिल पर सवार दिखा शख्स

वायरल वीडियो में एक शख्स हेलमेट पहनकर इलेक्ट्रिक यूनीसाइकिल पर सवार होकर आराम से सड़क पर चलता नजर आता है, जबकि उसके आसपास बाकी लोग अपनी गाड़ियों में जाम में फंसे खड़े हैं. एक पहिए पर बैलेंस बनाकर आगे बढ़ता यह शख्स बाकी वाहनों के बीच से आसानी से निकलता दिखता है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है.

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कोई जाम नहीं कोई इंतजार नहीं

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने कैप्शन में लिखा कि बेंगलुरू के ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ भी चलेगा, और इसी सोच के साथ इस शख्स ने अपना समाधान खुद ढूंढ निकाला, एक इलेक्ट्रिक यूनीसाइकिल. न कोई जाम, न कोई इंतजार, सिर्फ एक स्मार्ट और सस्टेनेबल राइड, जो सीधे बेंगलुरू के ट्रैफिक को चीरते हुए आगे बढ़ती नजर आती है.

सादा आइडिया लेकिन असरदार तरीका

इस वीडियो ने यह भी दिखाया कि कई बार सबसे सरल आइडिया ही सबसे तेज तरीका साबित होता है. जहां बड़ी गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रहती हैं, वहीं छोटे और हल्के व्हीकल्स के जरिए बेंगलुरू जैसे शहरों में सफर करना कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हो सकता है, खासकर तब जब बात रोज के ऑफिस कम्यूट की हो.

यूजर्स दी रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने इस अनोखे आइडिया की जमकर तारीफ की, एक यूजर ने लिखा कि "अगर हर कोई ऐसी साइकिल इस्तेमाल करने लगे, तो बेंगलुरू में कभी ट्रैफिक जाम ही न हो". वहीं कुछ लोगों ने इसे भरोसेमंद और स्मार्ट आइडिया बताते हुए तारीफ में हाथ उठाकर इमोजी भेजे. लेकिन तारीफ के साथ साथ कई यूजर्स ने प्रैक्टिकल सवाल भी उठाए, एक यूजर ने पूछा कि "गड्ढों वाली सड़कों पर इसका क्या होगा", तो दूसरे ने पूछा कि "टर्न कैसे लिए जाते होंगे और गड्ढों से कैसे बचा जाता होगा". कीमत को लेकर भी चिंता जताई गई, कुछ लोगों ने लिखा कि टेक्नोलॉजी असरदार तो लगती है, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकती है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया कि "क्या पेट्रोल रहित वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है".

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 21 Aug 2026 01:20 PM (IST)
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