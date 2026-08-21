Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDrunk Snake Viral Video: सांप ने दारू पी ली... किंग कोबरा की हरकतें देख हो जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल

Drunk Snake Viral Video: सांप ने दारू पी ली... किंग कोबरा की हरकतें देख हो जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल

Drunk Snake Viral Video: किंग कोबरा के अजीब तरह से हरकत करने का वीडियो वायरल है. लोग मजाक में सांप के शराब पीने की बात कहकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

Drunk Snake Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किंग कोबरा सांप को अजीब तरह से हरकत करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को @Mountain4u नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा गया है कि सांप ने 70 रुपये वाला दारू का पव्वा पी लिया है. कुछ ही घंटों में इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा है और 31 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. सांप की अजीबोगरीब हरकतों ने लोगों का ध्यान खींचा है और यह पोस्ट लगातार शेयर की जा रही है.

वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है?

वायरल वीडियो में एक बड़ा सा काला और सफेद किंग कोबरा सांप कीचड़ भरी जगह पर घास के पास अपना फन उठाए हुए नजर आ रहा है. सांप की बॉडी लैंग्वेज सामान्य से थोड़ी अलग और अस्थिर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि सांप ने शराब पी रखी है. हालांकि यह सिर्फ एक मजाकिया कैप्शन है और असल में सांप के इस तरह के व्यवहार के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी चोट जिस वजह से सांप का हिलना-डुलना अलग तरह का दिख सकता है. वीडियो का यह अनोखा एंगल ही इसे इतना वायरल बना रहा है और लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं की आखिर सांप को हुआ क्या है. 

यह भी पढ़ेंः Viral Video: दरिया बना पाकिस्तान का रावलपिंडी, पानी में बहती दिखी गंदगी

लोगों की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि सांप खुद के शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और शायद उसने 70 वाला दारू पी रखा होगा. वहीं एक ने मजाक में लिखा कि सांप ने भी शराब पीना सीख लिया है, तो एक ने कमेंट किया कि किसी ने सांप को शराब पिला दी होगी. वहीं एक ने लिखा कि 70 रुपये का पव्वा पीने के बाद सांप बहुत खतरनाक हो गया है.

इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि अब तक इंसान शराब पी रहे थे. अब जानवर भी पीने लगे हैं.  एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि लगता है सांप को किसी ने नागपंचमी के दिन दूध की जगह अंग्रेजी दारू पिला दी है. वहीं कई यूजर ने सलाह दी कि इस समय उनको सांप से दूर रहना चाहिए, वरना सांप अगर बहुत गुस्से में रहा तो काट भी सकता है.  कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच हंसी-मजाक और चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ेंः Building Collapse Viral Video: वीडियो बना रहा था शख्स, भरभराकर गिर गया मकान- देखें वीडियो

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
Read More
Published at : 21 Aug 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
King Cobra Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Drunk Snake Viral Video: सांप ने दारू पी ली... किंग कोबरा की हरकतें देख हो जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल
सांप ने दारू पी ली... किंग कोबरा की हरकतें देख हो जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Don't Call Us Chinese: हमको चाइनीज मत बोलो हम इंडिया हैं... ईटानगर की प्यारी बच्ची की अपील वायरल
हमको चाइनीज मत बोलो हम इंडिया हैं... ईटानगर की प्यारी बच्ची की अपील वायरल
ट्रेंडिंग
Phone Snatching Viral Video: ट्रेन की विंडो सीट पर फोन चला रही थी बच्ची, हो गया चोरी; वीडियो वायरल
ट्रेन की विंडो सीट पर फोन चला रही थी बच्ची, हो गया चोरी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Bike Stunt Video: और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल
और कर लो स्टंट...बाइक सवार का हुआ बुरा हाल, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम-मेघालय बॉर्डर पर तनाव, NH-27 पर चक्काजाम, सीमा पर गाड़ियां रोकी
असम-मेघालय बॉर्डर पर तनाव, NH-27 पर चक्काजाम, सीमा पर गाड़ियां रोकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 9 IPS अफसरों के तबादले, SP केके बिश्नोई को बिजनौर की कमान
यूपी में 9 IPS अफसरों के तबादले, SP केके बिश्नोई को बिजनौर की कमान
बॉलीवुड
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
क्रिकेट
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
विश्व
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
टेक्नोलॉजी
Elon Musk Starlink India : एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
एलन मस्क की Starlink ने फिर मांगी भारत में एंट्री, सैटेलाइट नेटवर्क की तैयारी
Home Tips
How To Prevent Mosquitoes At Night: मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
मच्छरों ने उड़ा रखी है नींद? बिना कॉइल 2 मिनट में ऐसे भगाएं बाहर
बिजनेस
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
'राम मंदिर प्रसाद' बेचने पर Amazon पर जुर्माना, श्रद्धा के नाम पर किया गुमराह
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget