सांप ने दारू पी ली... किंग कोबरा की हरकतें देख हो जाएंगे हैरान; वीडियो वायरल

Drunk Snake Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किंग कोबरा सांप को अजीब तरह से हरकत करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को @Mountain4u नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा गया है कि सांप ने 70 रुपये वाला दारू का पव्वा पी लिया है. कुछ ही घंटों में इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा है और 31 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. सांप की अजीबोगरीब हरकतों ने लोगों का ध्यान खींचा है और यह पोस्ट लगातार शेयर की जा रही है.

वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है?

वायरल वीडियो में एक बड़ा सा काला और सफेद किंग कोबरा सांप कीचड़ भरी जगह पर घास के पास अपना फन उठाए हुए नजर आ रहा है. सांप की बॉडी लैंग्वेज सामान्य से थोड़ी अलग और अस्थिर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि सांप ने शराब पी रखी है. हालांकि यह सिर्फ एक मजाकिया कैप्शन है और असल में सांप के इस तरह के व्यवहार के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी चोट जिस वजह से सांप का हिलना-डुलना अलग तरह का दिख सकता है. वीडियो का यह अनोखा एंगल ही इसे इतना वायरल बना रहा है और लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं की आखिर सांप को हुआ क्या है.

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लोगों की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा कि सांप खुद के शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और शायद उसने 70 वाला दारू पी रखा होगा. वहीं एक ने मजाक में लिखा कि सांप ने भी शराब पीना सीख लिया है, तो एक ने कमेंट किया कि किसी ने सांप को शराब पिला दी होगी. वहीं एक ने लिखा कि 70 रुपये का पव्वा पीने के बाद सांप बहुत खतरनाक हो गया है.

इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि अब तक इंसान शराब पी रहे थे. अब जानवर भी पीने लगे हैं. एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि लगता है सांप को किसी ने नागपंचमी के दिन दूध की जगह अंग्रेजी दारू पिला दी है. वहीं कई यूजर ने सलाह दी कि इस समय उनको सांप से दूर रहना चाहिए, वरना सांप अगर बहुत गुस्से में रहा तो काट भी सकता है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच हंसी-मजाक और चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है.

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