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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDon't Call Us Chinese: हमको चाइनीज मत बोलो हम इंडिया हैं... ईटानगर की प्यारी बच्ची की अपील वायरल

Don't Call Us Chinese: हमको चाइनीज मत बोलो हम इंडिया हैं... ईटानगर की प्यारी बच्ची की अपील वायरल

Don't Call Us Chinese: अरुणाचल प्रदेश की मासूम बच्ची ने लोगों से उसे चीनी न कहने की अपील की. उसका वीडियो वायरल हुआ और लोग उसकी बात की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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Don't Call Us Chinese: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्यारा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की एक छोटी सी बच्ची अपने दिल की बात लोगों के सामने रख रही है. इस मासूम बच्ची ने बड़ी ही सहजता और भावुकता के साथ अपील की है कि उसे और उसके जैसे उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों को "चाइनीज" न कहा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय यानी "इंडियन" ही कहा जाए. यह वीडियो @yazavendra_dr नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच चुका है. बच्ची की मासूमियत और उसकी बात कहने का अंदाज इतना प्यारा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या नजर आया?

वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची कैमरे के सामने खड़ी होकर बड़े ही सीधे और भावुक अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहती है कि जब लोग उसे और उसके परिवार को "चाइनीज" बुलाते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है. 

बच्ची प्यार से समझाते हुए कहती है, "प्लीज हमको ऐसा मत बोलो. हमको इंडिया बोलो इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो..." उसकी यह बात सीधे दिल को छू जाती है क्योंकि यह सिर्फ एक बच्ची की शिकायत नहीं, बल्कि भारत के लाखों लोगों की उस पीड़ा को भी दर्शाती है जो अक्सर उनके नाम और पहचान को लेकर होने वाली गलतफहमियों से जुड़ी है. उन्हीं लोगों की आवाज बनकर इस प्यारी सी बच्ची ने हाथ जोड़ कर ये सब बोला.  ये  वीडियो के अंत में बच्ची "जय श्री राम" बोलते हुए और प्यार से फ्लाइंग किस देकर सभी को बाई बोल कर चली जाती है.  

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लोगों की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर प्यार लुटाया है. कमेंट सेक्शन में सैकड़ों यूजर्स ने बच्ची की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है.  कई यूजर ने "जय श्रीराम" लिखकर समर्थन जताया, वहीं कईयों नें भावुक होकर "जय श्री राम भाई" के साथ प्रार्थना और सम्मान के इमोजी शेयर किए. कई कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि यह बच्ची पूरे देश के लिए एक जरूरी संदेश दे रही है कि भारत विविधताओं का देश है और हर राज्य, हर चेहरा, हर भाषा भारत की ही पहचान है. इस पोस्ट को अब तक कई लोगों ने रीपोस्ट और लाइक किया है, और यह लगातार नए-नए यूजर्स तक पहुंच रहा है.  

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 21 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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