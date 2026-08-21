हमको चाइनीज मत बोलो हम इंडिया हैं... ईटानगर की प्यारी बच्ची की अपील वायरल

Don't Call Us Chinese: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक प्यारा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की एक छोटी सी बच्ची अपने दिल की बात लोगों के सामने रख रही है. इस मासूम बच्ची ने बड़ी ही सहजता और भावुकता के साथ अपील की है कि उसे और उसके जैसे उत्तर-पूर्वी भारत के लोगों को "चाइनीज" न कहा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय यानी "इंडियन" ही कहा जाए. यह वीडियो @yazavendra_dr नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच चुका है. बच्ची की मासूमियत और उसकी बात कहने का अंदाज इतना प्यारा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

वीडियो में क्या नजर आया?

वायरल वीडियो में एक छोटी बच्ची कैमरे के सामने खड़ी होकर बड़े ही सीधे और भावुक अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहती है कि जब लोग उसे और उसके परिवार को "चाइनीज" बुलाते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है.

बच्ची प्यार से समझाते हुए कहती है, "प्लीज हमको ऐसा मत बोलो. हमको इंडिया बोलो इंडिया, हमको चाइनीज मत बोलो..." उसकी यह बात सीधे दिल को छू जाती है क्योंकि यह सिर्फ एक बच्ची की शिकायत नहीं, बल्कि भारत के लाखों लोगों की उस पीड़ा को भी दर्शाती है जो अक्सर उनके नाम और पहचान को लेकर होने वाली गलतफहमियों से जुड़ी है. उन्हीं लोगों की आवाज बनकर इस प्यारी सी बच्ची ने हाथ जोड़ कर ये सब बोला. ये वीडियो के अंत में बच्ची "जय श्री राम" बोलते हुए और प्यार से फ्लाइंग किस देकर सभी को बाई बोल कर चली जाती है.

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लोगों की प्रतिक्रियाएं और कमेंट्स

इस वीडियो पर लोगों ने दिल खोलकर प्यार लुटाया है. कमेंट सेक्शन में सैकड़ों यूजर्स ने बच्ची की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर ने "जय श्रीराम" लिखकर समर्थन जताया, वहीं कईयों नें भावुक होकर "जय श्री राम भाई" के साथ प्रार्थना और सम्मान के इमोजी शेयर किए. कई कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि यह बच्ची पूरे देश के लिए एक जरूरी संदेश दे रही है कि भारत विविधताओं का देश है और हर राज्य, हर चेहरा, हर भाषा भारत की ही पहचान है. इस पोस्ट को अब तक कई लोगों ने रीपोस्ट और लाइक किया है, और यह लगातार नए-नए यूजर्स तक पहुंच रहा है.

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