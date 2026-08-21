अमूल का नकली दही तो नहीं खा रहे? वायरल वीडियो ने मचाया बवाल

Original vs Fake Packaging: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने अमूल मस्ती दही की असली और नकली पैकिंग के बीच का फर्क दिखाया है. वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि उनके घर के पास ही अमूल की एक दुकान है, जहां से वह हमेशा दही लेकर आते हैं, लेकिन एक बार बारिश की वजह से जब उन्होंने ऑनलाइन दही ऑर्डर किया तो पैकेजिंग में कुछ अंतर नजर आया. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट की पैकेजिंग में इतना बारीक अंतर पकड़ पाना आसान नहीं होता.

वीडियो में क्या दिखाया गया?

वीडियो में बताया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हमेशा एक जैसी ही होती है, चाहे वह किसी भी दुकान या प्लेटफॉर्म से खरीदी जाए. लेकिन जब उस व्यक्ति ने 10-10 रुपये वाली दो दही के पैकेट को ध्यान से देखा तो पाया कि दोनों पैकेट पर "मस्ती" लोगो लिखने का स्टाइल तो एक जैसा ही है, मगर एक पैकेट में "मस्ती" शब्द के अंदर एक हल्के ग्रे रंग की लाइन मौजूद है, जबकि ऑनलाइन मंगाई गई दही के पैकेट में वह ग्रे लाइन अक्षरों के बीच में नहीं है.

इसके अलावा पैकेट पर लिखे "DAHI" शब्द की जगह और रंग में भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिला. यह बारीक अंतर आम तौर पर किसी के ध्यान में नहीं आता, लेकिन वीडियो में इसे बड़े ध्यान से दिखाया गया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि दोनों पैकेट असल में एक जैसे नहीं हैं.

यह भी पढ़ेंः Building Collapse Viral Video: वीडियो बना रहा था शख्स, भरभराकर गिर गया मकान- देखें वीडियो

लोगों की प्रतिक्रियाएं और वीडियो का मुख्य संदेश

वीडियो में साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में अमूल कंपनी की कोई गलती नहीं है, बल्कि असली दिक्कत Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ से है, जहां से नकली और डुप्लीकेट प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है.

वीडियो बनाने वाले शख्स ने यह भी समझाया कि ज्यादातर लोग सिर्फ प्रोडक्ट पर लिखी कंपनी का नाम देखकर ही उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि जिस चीज पर वह भरोसा कर रहे हैं, वह असली प्रोडक्ट है ही नहीं.

यह वीडियो लोगों को सतर्क करने के मकसद से बनाया गया है ताकि वे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से सामान मंगाते वक्त पैकेजिंग को ध्यान से जांचें. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स हैरान हैं और नकली प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग अब अपने ऑनलाइन ऑर्डर की गई चीजों की पैकेजिंग को भी बारीकी से चेक करने की बात कह रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः Dubai Pani Puri Price: दुबई की महंगी पानी पूरी देख दुखी हुई रूसी इन्फ्लुएंसर, बोली- Mumbai is the Best