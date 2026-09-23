कमर के नीचे बांधी साड़ी और टीचर ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक टीचर का डांस वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक महिला टीचर साड़ी पहनकर क्लासरूम जैसे माहौल में 'साड़ी के फॉल सा' गाने पर बेहद खूबसूरत अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. उनके डांस स्टेप्स, एक्सप्रेशंस और साड़ी में उनका अंदाज ऐसा है कि सामने बैठे छात्र भी कैमरे में इस पूरे पल को कैद करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी टीचर के डांस की तारीफ कर रहे हैं. खास बात यह है कि डांस के दौरान टीचर का कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहे हैं.

साड़ी में टीचर का जबरदस्त डांस

वायरल हो रहे वीडियो में महिला टीचर गुलाबी रंग की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. वह 'साड़ी के फॉल सा' गाने की धुन पर डांस कर रही हैं. कभी हाथों से खूबसूरत इशारे करती हैं तो कभी गाने के बोल के हिसाब से एक्सप्रेशंस देती दिखाई देती हैं. उनके डांस में एक तरफ जहां साड़ी का ट्रेडिशनल अंदाज नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके स्टेप्स पूरे वीडियो को काफी एंटरटेनिंग बना रहे हैं.

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क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स भी देखते रह गए

वीडियो में टीचर के आसपास कई छात्र-छात्राएं बैठे हुए नजर आ रहे हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से उनका डांस रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं. वहीं कई स्टूडेंट्स की नजरें डांस कर रही टीचर पर टिकी हुई हैं. ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम का माहौल अचानक डांस फ्लोर में बदल गया हो. कैमरे में कैद यह पूरा नजारा अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

एक्सप्रेशंस ने जीत लिया इंटरनेट का ध्यान

टीचर के डांस में सिर्फ स्टेप्स ही नहीं बल्कि उनके एक्सप्रेशंस भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. गाने की धुन के साथ वह जिस अंदाज में चेहरे के हाव-भाव बदलती हैं, उससे डांस और भी दिलचस्प नजर आता है. वीडियो देखने वाले लोग इसी वजह से इसे बार-बार देखने की बात कर रहे हैं. साड़ी में किया गया यह डांस सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट का हिस्सा बन गया है.

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सोशल मीडिया पर खूब हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई टीचर के डांस स्टेप्स की तारीफ कर रहा है तो कोई उनके एक्सप्रेशंस को शानदार बता रहा है. कई लोगों को उनका कॉन्फिडेंस पसंद आ रहा है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोग अलग-अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं.

दीवाने हुए यूजर्स

वीडियो को a_r_vi_09 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यार यह कितनी खूबसूरत है. एक और यूजर ने लिखा...कोई तो रोक लो, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो इन मैडम के डांस से नजरें ही नहीं हट रहीं.

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