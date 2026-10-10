कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस

सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली ही नजर में आपका दिल जीत लेते हैं और सीधे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक नन्हीं बच्ची का बेहद ही क्यूट और एनर्जेटिक डांस वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है.

नीले रंग के टॉप और काले रंग के स्कर्ट में नदी के किनारे खड़ी यह बच्ची लोकप्रिय बॉलीवुड गाने 'कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशंस और अदाएं दिखा रही है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. बच्ची के मासूम चेहरे की मुस्कान और डांस के हर एक स्टेप में झलकती उसकी बेफिक्री ने सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी तरह से अपना दीवाना बना दिया है.

नदी के किनारे बच्ची ने बिखेरा अदाओं का जादू

वायरल हो रहे इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक खूबसूरत नदी और पथरीला किनारा नजर आ रहा है, जहां यह छोटी सी बच्ची पूरी मस्ती के मूड में दिखाई दे रही है. नीले रंग के टी-शर्ट और लंबे घेरेदार काले स्कर्ट में सजी यह क्यूट डांसर 'कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है' गाने की धुन पर अपनी कमर मटकाते हुए दिलकश स्टेप्स कर रही है. उसकी हर एक मूव में जो नेचुरल ग्रेस और टाइमिंग दिख रही है, उसने बड़ी-बड़ी डांसरों को भी हैरान कर दिया है. बिना किसी खास सेट, लाइट या तामझाम के, केवल कुदरत के खूबसूरत नजारे के बीच इस मासूम का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

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मासूमियत और कातिलाना एक्सप्रेशंस ने जीता सबका दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं. गाने के बोलों को महसूस करते हुए जिस तरह से वह अपनी आंखों को मटकाती है, शर्मीली मुस्कान बिखेरती है और अपनी कलाई मोड़कर नजाकत दिखाती है, वह देखने लायक है. उसकी हंसी में इतनी मासूमियत और निश्छलता है कि कोई भी उसका फैन हो जाए. जिस आत्मविश्वास के साथ वह अपनी स्कर्ट को लहराते हुए कैमरे के सामने थिरक रही है, उसने यह साबित कर दिया है कि टैलेंट उम्र या किसी बड़े प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता.

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इंटरनेट पर व्यूज की बौछार और तारीफों के पुल

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'Little Bristi' नाम के वाटरमार्क के साथ पोस्ट हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्यार की बरसात कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि "इस छोटी सी बच्ची के एक्सप्रेशंस ने हमारा दिन बना दिया", तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि "इतनी नेचुरल अदाएं तो आज की बॉलीवुड हीरोइनों में भी देखने को नहीं मिलतीं." लोग बच्ची के टैलेंट और उसके बिंदास अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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