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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस

कहीं मुझे प्यार....क्यूट सी लड़की ने नदी किनारे किया प्यारा सा डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक खूबसूरत नदी और पथरीला किनारा नजर आ रहा है, जहां यह छोटी सी बच्ची पूरी मस्ती के मूड में दिखाई दे रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 03:40 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली ही नजर में आपका दिल जीत लेते हैं और सीधे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक नन्हीं बच्ची का बेहद ही क्यूट और एनर्जेटिक डांस वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है.

नीले रंग के टॉप और काले रंग के स्कर्ट में नदी के किनारे खड़ी यह बच्ची लोकप्रिय बॉलीवुड गाने 'कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है' पर ऐसे कातिलाना एक्सप्रेशंस और अदाएं दिखा रही है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. बच्ची के मासूम चेहरे की मुस्कान और डांस के हर एक स्टेप में झलकती उसकी बेफिक्री ने सोशल मीडिया यूजर्स को पूरी तरह से अपना दीवाना बना दिया है.

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नदी के किनारे बच्ची ने बिखेरा अदाओं का जादू

वायरल हो रहे इस वीडियो के बैकग्राउंड में एक खूबसूरत नदी और पथरीला किनारा नजर आ रहा है, जहां यह छोटी सी बच्ची पूरी मस्ती के मूड में दिखाई दे रही है. नीले रंग के टी-शर्ट और लंबे घेरेदार काले स्कर्ट में सजी यह क्यूट डांसर 'कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है' गाने की धुन पर अपनी कमर मटकाते हुए दिलकश स्टेप्स कर रही है. उसकी हर एक मूव में जो नेचुरल ग्रेस और टाइमिंग दिख रही है, उसने बड़ी-बड़ी डांसरों को भी हैरान कर दिया है. बिना किसी खास सेट, लाइट या तामझाम के, केवल कुदरत के खूबसूरत नजारे के बीच इस मासूम का यह अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
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मासूमियत और कातिलाना एक्सप्रेशंस ने जीता सबका दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं. गाने के बोलों को महसूस करते हुए जिस तरह से वह अपनी आंखों को मटकाती है, शर्मीली मुस्कान बिखेरती है और अपनी कलाई मोड़कर नजाकत दिखाती है, वह देखने लायक है. उसकी हंसी में इतनी मासूमियत और निश्छलता है कि कोई भी उसका फैन हो जाए. जिस आत्मविश्वास के साथ वह अपनी स्कर्ट को लहराते हुए कैमरे के सामने थिरक रही है, उसने यह साबित कर दिया है कि टैलेंट उम्र या किसी बड़े प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं होता.

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इंटरनेट पर व्यूज की बौछार और तारीफों के पुल

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'Little Bristi' नाम के वाटरमार्क के साथ पोस्ट हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्यार की बरसात कर रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि "इस छोटी सी बच्ची के एक्सप्रेशंस ने हमारा दिन बना दिया", तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि "इतनी नेचुरल अदाएं तो आज की बॉलीवुड हीरोइनों में भी देखने को नहीं मिलतीं." लोग बच्ची के टैलेंट और उसके बिंदास अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 03:40 PM (IST)
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