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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री

बाथरोब पहन दिल्ली मेट्रो में घुसी महिला, हैरान रह गए यात्री

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की सफेद रंग का बाथरोब पहने पूरे टशन में मेट्रो की सीट पर बैठी हुई है. उसके चेहरे पर एक सीट मास्क लगा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में अपनी अजीबो-गरीब हरकतों से तहलका मचाने वाले रील मेकर्स की लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है. इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों की आंखें फटी की फटी रह गईं.

जी हां, दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान एक लड़की अचानक अपने सारे झिझक को पीछे छोड़ बाथरोब पहनकर बैठ गई. इतना ही नहीं, वह चलती ट्रेन में ही बड़े आराम से चेहरे पर फेस मास्क लगाकर 'स्पा टाइम' का मजा लेने लगी. उसके आसपास बैठी आंटियां और अन्य यात्री उसे बड़ी हैरानी से घूरते रहे, लेकिन बेफिक्र लड़की को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा.

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मेट्रो बनी 'पर्सनल स्पा' और सहमी आंटियों की नजरें

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की सफेद रंग का बाथरोब पहने पूरे टशन में मेट्रो की सीट पर बैठी हुई है. उसके चेहरे पर एक सीट मास्क लगा हुआ है और वह ऐसे आराम फरमा रही है मानो अपने घर के लिविंग रूम या किसी महंगे स्पा सेंटर में बैठी हो. उसके ठीक बगल में और सामने बैठी आंटियां उसे सिर से पांव तक बेहद अचरज और हैरानी भरी नजरों से घूरती दिखाई दे रही हैं. ऐसा लग रहा है मानो वे सोच रही हों कि आखिर मेट्रो में यह क्या देखने को मिल रहा है. लेकिन लड़की के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही किसी के देखने का कोई खौफ. वह अपने ही टशन में मस्त होकर रील बनवा रही है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर व्यूज का तूफान और कमेंट्स की बरसात

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया. नेटिजन्स इस नजारे को देखकर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं और वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कोई लिख रहा है, "लगता है मैडम को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए तैयार होने का सारा काम मेट्रो में ही निपटा लिया." तो किसी दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, यहां हर रोज एक नया नाटक देखने को मिलता है." वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो में सफर कम और फ्री का ड्रामा ज्यादा देखने को मिलता है.

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दिल्ली मेट्रो और 'रील फीवर' का अटूट नाता

यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो में इस तरह की अतरंगी हरकत देखने को मिली हो. कभी बिकिनी पहनकर सफर करने वाली लड़की का वीडियो वायरल होता है, तो कभी मेट्रो के कोच के अंदर जोरदार डांस और लड़ाई-झगड़े के नजारे सामने आते रहते हैं. DMRC की तरफ से समय-समय पर सख्त चेतावनी और अपील जारी की जाती है कि मेट्रो के अंदर रील बनाना या यात्रियों को असुविधा पहुंचाना मना है. इसके बावजूद, रील बनाने का यह बुखार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और व्यूज व लाइक्स पाने के चक्कर में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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